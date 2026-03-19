Ermenistan’da yapay zekâ sanal enstitüsü kurulacak

Ermenistan’da yapay zekâ alanının geliştirilmesi amacıyla “sanal enstitü” kurulacağı açıklandı.

Bu bilgi, Yüksek Teknoloji Sanayii Bakan Yardımcısı Gevorg Mantashyan tarafından, Yerevan’da düzenlenen 3. Uluslararası Kamu Sektörü İnovasyonu Forumu kapsamında yapılan panel tartışmasında paylaşıldı.

Mantashyan, hızlı gelişen dijital teknolojiler çağında uzun stratejiler yerine hızlı uygulamaların daha önemli hale geldiğini belirterek, yapay zekâ alanında üç ana yönde ilerleme kararı aldıklarını ifade etti. Bunların başında gerekli altyapının oluşturulması geliyor.

Bu kapsamda Ermenistan’da FIREBIRD ve ELEVATE projelerinin hayata geçirildiğini belirten Mantashyan, ayrıca “Yapay zekâ fabrikaları parkı” konseptinin geliştirildiğini söyledi. Bu konseptle ülkede teknoloji odaklı altyapıların yoğunlaşacağı bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Mantashyan’a göre, bazı büyük uluslararası şirketler de bu projeye ilgi gösteriyor.

Mantashyan, Ağustos ayında Washington’da ABD ile yapay zekâ yarı iletkenlerine ilişkin imzalanan mutabakatın bu süreçte önemli bir temel oluşturduğunu ve iki ülkenin bu alandaki iş birliğini somut sonuçlara dönüştürmek istediğini vurguladı.

Yeni girişim kapsamında Ermenistan’da bir yapay zekâ sanal enstitüsü kurulacağını belirten Mantashyan, bu modelin başlangıç aşamasında fiziksel altyapıya ihtiyaç duymadan hızlı ilerleme sağlamayı amaçladığını ifade etti. Başvuruların 29 Aralık’ta başladığını ve şu anda değerlendirme sürecinde olduğunu kaydetti.

Projede Ermenistan’ın uluslararası ortağının Amazon olduğu açıklandı.

Yetkililer, ülkede yapay zekâ alanındaki uzman ve yenilikçi sayısının henüz sınırlı olduğunu belirterek bu alandaki kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda yapay zekâ projeleri için hesaplama kaynaklarının maliyetinin yüzde 100 oranında sübvanse edildiği belirtildi.

Ayrıca kamu verilerinin daha erişilebilir hale getirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapıldığı ve start-up’lara destek programlarının devreye alındığı bildirildi.

Mantashyan, yapay zekâ alanında yapılacak çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da genişletileceğini ve bakanlığın bu konuda yeni duyurular yapacağını sözlerine ekledi.

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi