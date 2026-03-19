Ermenistan Büyükelçisi: Ermeni-Türkmen ilişkileri istikrarlı bir denge içinde

Türkmenistan’daki Ermenistan Büyükelçisi Arsen Avagyan, Erivan ile Aşkabat arasındaki mevcut ilişkilerin karşılıklı saygıya dayanan istikrarlı bir ortaklık örneği olduğunu belirtti.

News Central Asia’ya verdiği röportajda konuşan Avagyan, ikili ilişkilerin istikrar, öngörülebilirlik ve karşılıklı saygı ile karakterize edildiğini vurguladı. Büyükelçi, ilişkilerin siyasi dalgalanmalardan uzak olduğunu ve sağlam bir hukuki çerçeve ile uluslararası konularda karşılıklı anlayış temelinde geliştiğini ifade etti.

Avagyan’a göre Ermenistan ve Türkmenistan, egemenliğe saygı, iç işlerine karışmama ve devletlerin eşitliği ilkelerine bağlılık gösteriyor. Türkmenistan’ın uluslararası alanda tanınan “daimi tarafsızlık” statüsünün de ikili ilişkiler açısından özel bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Büyükelçi, siyasi diyaloğun düzenli şekilde sürdüğünü, iki ülke liderleri, parlamentolar ve dışişleri bakanlıkları düzeyindeki temasların güven ortamını güçlendirdiğini kaydetti. Bu güvenin ise ekonomik ve insani alanlardaki iş birliğinin derinleşmesi için temel oluşturduğunu dile getirdi.

Ekonomik ilişkilerin henüz iki ülkenin potansiyelini tam olarak yansıtmadığını belirten Avagyan, düşük ticaret hacminin zayıf ilişkiler anlamına gelmediğini, bunun daha çok lojistik ve coğrafi sınırlamalar ile iş dünyasıyla daha sistemli iş birliği ihtiyacından kaynaklandığını ifade etti.

Bununla birlikte ekonomik iş birliğini geliştirme yönünde siyasi iradenin mevcut olduğunu vurgulayan büyükelçi, bunun temel önem taşıdığını söyledi.

İnsani ve kültürel bağların da ilişkilerde özel bir yer tuttuğunu belirten Avagyan, bu alanların iyi niyet ve karşılıklı saygı ortamının güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.

Son olarak Avagyan, Ermeni-Türkmen ilişkilerinin bugün istikrarlı bir denge aşamasında bulunduğunu ve daha dinamik bir gelişim evresine geçme potansiyeli taşıdığını belirterek, ticaret, ulaştırma, enerji, inovasyon ve bilim alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi için uygun koşulların mevcut olduğunu söyledi.

Büyükelçi, “Bir sonraki mantıklı adım, siyasi güvenin daha büyük ölçekli ekonomik ve teknolojik projelere dönüştürülmesidir” ifadelerini kullandı.

Batı Ermenistan Ve Batı Ermenileri Sorunları Araştırma Merkezi