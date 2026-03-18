Sancaktepe’de tarihi operasyon

Esra GÜNTEPE / DHA

Sancaktepe’de jandarma ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen 8 bin 581 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

SANCAKTEPE’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fatih Mahallesi’nde park halindeki 34 BDR 15 plakalı araca düzenlenen ortak operasyonla, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Atilla Köleoğlu, Ali Köleoğlu, Adnan Karabüber ve Ali Sekmen suçüstü yakalandı.

SİKKELER, YÜZÜKLER, FİGÜRLER…

Operasyon kapsamında araçta yapılan aramalarda 8 bin 582 adet eser ve obje ele geçirildi. İncelemelerde Bizans, Orta Çağ, Avrupa, Roma İmparatorluğu ve İslami döneme ait sikkeler, 44 adet bronz döküm geyik, karaca ve keçi başı figürler (1 adedi köpek), 25 adet bronz, demir, bakır alaşımlı insan figürleri, mini büstler, asker figürleri ve liturjik figürler, 17 adet bronz, kurşun ve demir pandatifler, figür siluetleri, insan hayvan figürleri, 23 adet pandantfiler, parmak parçası (heykelden parça), haç kolye, litürjik ve alegorik formlarda muhtelif figürler, 57 adet bronz ve bakır muhtelif hayvan figürleri, 118 adet bazıları kırık olan gümüş, bakır ve bronz yarı değerli taşlı aplikli, mühür yüzükleri ve kadın erkek yüzükleri, 235 adet muhtelif cins renkli, desenli, ortası delik taş ve cam imali boncuk çeşitleri, pişmiş toprak mavi sırlı boncuklardan bir grubunun tespit halinde ipe dizili olduğu, (insan figürlü formlardan 1 adedinin plastik döküm olduğu ve yeni üretilmiş malzemeden olduğu) belirlenen eserlere el koyuldu. Ön ekspertiz raporunda, objelerden sadece birinin taklit olduğu, geri kalan 8 bin 581 parçanın ise 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gereken arkeolojik ve etnografik eser olduğu belirlendi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgi şüphelilere ilişkin bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, haklarında ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Hürriyet Gazetesi