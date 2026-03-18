Gürcistan’da bir devrin sonu: Ortodoks Kilisesi lideri II. Ilia 93 yaşında hayatını kaybetti

Amandine Hess

Kafkasya Tıp Merkezi Direktörü Sopio Aspanidze, II. Ilia’nın salı sabahı “midede yoğun kanama” şikayetiyle kritik durumda hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Yeni bir patrik seçilene kadar kiliseye liderlik edecek olan Metropolit Shio Mujiri, yaptığı açıklamada, “Tüm Gürcistan’ın Katolikos-Patriği, Kutsal ve Aziz II. Ilia, Tanrı’nın huzuruna kavuştu,” ifadelerini kullandı.

Mujiri, II. Ilia’nın ölümünü tüm Ortodoks dünyası için “muazzam bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Sovyet döneminden bağımsızlığa uzanan bir liderlik

1933 yılında Irakli Ghudushauri-Shiolashvili adıyla dünyaya gelen II. Ilia, 1977 yılından bu yana Gürcü Apostolik Otosefal Ortodoks Kilisesi’nin başındaydı.

Gürcistan’ın henüz Sovyetler Birliği’nin bir parçası olduğu ve dini uygulamaların sıkı kısıtlamalara tabi tutulduğu bir dönemde göreve gelen II. Ilia, dünyanın en uzun süre görev yapan dini liderlerinden biriydi.

Gürcü Kilisesi’nin 141. lideri olan II. Ilia, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından baskın bir ruhani ve toplumsal figür haline geldi. Siyasi kriz dönemlerinde oynadığı dengeleyici rol ve rakip fraksiyonlar arasında yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri nedeniyle halk nezdinde büyük saygı görüyordu.

Eleştirilerin odağındaki nüfuz

II. Ilia’nın liderliğinde kilise, devletle olan yakın bağlarını korurken Gürcistan siyaseti ve toplumsal yaşamındaki etkisini de önemli ölçüde artırdı. Ancak bu güçlü nüfuz, zaman zaman eleştirileri de beraberinde getirdi.

Kilise; hükümetin muhalefete ve sivil topluma yönelik baskılarına karşı sessiz kalmak, muhafazakar yasaları desteklemek ve iktidardaki Gürcü Rüyası partisini “demokratik gerileme” suçlamaları karşısında eleştirmekten kaçınmakla suçlanıyordu.

Dünyadaki 14 özerk (otosefal) Ortodoks kilisesinden biri olan Gürcü Kilisesi’nin kökleri, Hristiyanlığın antik Gürcü krallığı İberya’da devlet dini olarak kabul edildiği 4. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.

Kilise geleneklerine göre, yeni patriğin iki ay içinde seçilmesi bekleniyor.

