12 yaşındaki Albert Armenakyan’ın “Dle Yaman” performansı Paris’te büyük beğeni topladı

Paris sokaklarından birinde günler önce Ermeni halk şarkısı “Dle Yaman” yankılandı. 12 yaşındaki Albert Armenakyan, Fransız müzisyenler Raphael Froussard ve Charles Gogen ile birlikte gerçekleştirdiği performansla yoldan geçenleri adeta büyüledi.

Söz konusu performansın videosu sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu ve çok sayıda beğeni ile övgü dolu yorum aldı.

Albert Armenakyan, Aralık 2025’te Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Çocuk Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ermenistan’ı temsil etmişti. “Brave Heart” adlı şarkısıyla 4’üncü sırayı elde eden genç sanatçının performansı, yarışmanın YouTube’daki resmi kanalında en çok izlenen video olmuştu.

2025 sonbaharında ise Albert, Fransa’daki “The Voice Kids” yarışmasına katılarak Fransız-Ermeni sanatçı Patrick Fiori’nin takımında finale kadar yükselmişti. Bu projede seslendirdiği “Dle Yaman” performansı hem jüriyi hem de izleyicileri derinden etkilemiş, özellikle Patrick Fiori’nin duygusal tepkisi dikkat çekmişti.

“Dle Yaman”, trajik bir aşk hikâyesini anlatan Ermeni halk şarkısı olup, zamanla Ermeni Soykırımı’nın hatırasıyla da özdeşleşmiştir. Şarkı ilk kez Komitas tarafından kayda alınmış, aynı zamanda eserin ilk piyano düzenlemesi de ona aittir.

