Suriye geçici hükümetinden Şam’da alkol satışına geniş kısıtlama

Şam Valiliği, kararı “çok sayıda şikâyet, yerel toplumun talebi ve genel ahlaka aykırı görülen olguların ortadan kaldırılması” gerekçesiyle savunurken, düzenleme Suriye kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam öncülüğündeki geçiş yönetimi, başkent Şam’da alkollü içki satışını üç Hristiyan mahallesi dışında yasakladı.

Şam merkezli çevrimiçi haber-yorum platformu Enab Baladi’nin aktardığına göre, 15 Mart Pazar tarihli karar, Şam Valiliği’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı.

Valilik, söz konusu adımın, “çok sayıda şikâyetin ulaşması, yerel toplumun talebi ve genel ahlaka aykırı görülen olguların ortadan kaldırılması amacıyla” atıldığını belirtti.

Mart 2025’te Şam Valiliği, başkentin Bab Şarki, Bab Tuma ve Kassaa bölgelerinde bazı restoran, kafe ve barların kapatılmasına yönelik bir karar almıştı. Ancak valilik, hem gelen tepkiler hem de uluslararası basın kuruluşlarının konuyu haberleştirmesi üzerine, bir gün sonra bu kararından geri adım atmıştı. Mayıs ayında ise Şam’daki bazı gece kulüplerine yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

Kararın ayrıntıları

Kararın birinci maddesi, “Şam kentindeki restoran ve gece kulüplerinde her türlü alkollü içkinin sunulmasının yasaklandığını” açıkça hükme bağladı.

Düzenleme ayrıca bu işletmelerin yalnızca “restoran” faaliyeti yürütmesini zorunlu kıldı. Karar aykırı davrananlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

İkinci maddeye göre, gece kulübü ruhsatları da “kafe” ruhsatına dönüştürülecek.

Karar, alkollü içkilerin kapalı şişede satışını yalnızca üç mahalleyle sınırladı: Bab Tuma, Kassaa ve Bab Şarki. Bunun için de işyerlerinin “ticari yapı ruhsatı” temelinde ruhsatlandırılmış olması şart koşuldu.

Üç mahalledeki satış da şarta bağlı

Hristiyan nüfusun yoğun olduğu söz konusu üç mahallede alkollü içki satışına da yalnızca belirli şartlar altında izin verilecek. Buna göre, cami ve kiliseler dâhil ibadethanelere, mezarlıklara ve okullara en az 75 metre mesafe bırakılması; karakollar ve resmi kurumların çevresinde ise 20 metrelik bir alanın dikkate alınması gerekiyor.

Ayrıca işyerlerinden, alkollü içkinin “kadehle” sunulmayacağına, başka bir deyişle yerinde tüketime izin verilmeyeceğine dair noterde tasdikli taahhüt isteniyor. Aksi durumda ruhsatın iptal edileceği ve işyerinin kapatılacağı belirtiliyor.

Karara göre, Şam kentinde hâlihazırda kapalı şişede alkollü içki satışı yapan işyerlerine, durumlarını yeni hükümlere uygun hâle getirmeleri için üç ay süre tanındı.

Yasak kararına tepkiler

Şam’daki yasak kararı, Suriye kamuoyunda geniş tepki yarattı.

Lübnan merkezli bağımsız haber sitesi El-Modon’un aktardığına göre, bazı Suriyeli sosyal medya kullanıcıları kararı, “kamusal hayatı muhafazakâr bir anlayış doğrultusunda yeniden düzenleme girişiminin yeni bir göstergesi” olarak değerlendirdi. Bazıları ise toplumsal çöküş, kamu hizmetleri, güvenlik sorunları ve ekonomik krizlerle boğuşan bir ülkede yönetimin alkollü içki yasağıyla meşgul olmasını alaya aldı.

Alkollü içki tüketiminin “genel ahlaka aykırı” bir davranış değil, birçok Suriyeli için toplumsal hayatın olağan bir parçası olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, “şerefe” ve “bir kadeh daha” gibi ifadelerle fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan kararın Ramazan ayında ve Kadir Gecesi’yle aynı dönemde yayımlanması da dikkat çekti. Bazı yorumcular, valiliğin bu adım için toplumsal tepkinin daha sınırlı kalacağı bir zamanlamayı tercih etmiş olabileceğini öne sürdü.

