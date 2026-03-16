Yahudi Siyonistler, Hıristiyan Siyonistler, ya Müslüman Siyonistler

Nedim Şener SOYKIRIMCI İsrail’in yıllardır Filistin toprakları başta olmak üzere Ortadoğu’da yürüttüğü işgalini çoğunlukla “Yahudi Siyonist” ideoloji çerçevesinde tartıştık. Peki, ABD doğrudan çıkarı olmadığı, hatta kendisine askeri, ekonomik ve siyasi maliyeti olduğu halde İsrail’in Gazze’deki soykırımdan sonra Lübnan’ı işgalini, Suriye’yi parçalama çabalarını ve şimdi de İran’a saldırısını neden bu kadar kuvvetli destekliyor? İlahiyatçı ve Dinler Tarihi uzmanı olan Doç. Dr. Ömer Faruk Araz’ın kaleme aldığı, editörlüğünü Doç. Dr. Abdullah Altuncu’nun yaptığı, Türkiye Araştırmaları Vakfı adına hazırladıkları 15 sayfalık “Hıristiyan Siyonizmi&Amerikan Evanjelizmi” başlıklı rapor bu konudaki sorulara çok cevap veriyor; Evet, dünyanın sorunu Yahudi Siyonizmi kadar onu yaratan İngiltere’den başlayarak ABD’ye yerleşen Hıristiyan Siyonizmi, yani Amerikan Evanjelizmi’dir. En son ABD Başkanı Donald Trump masa başında gözleri kapalı biçimde otururken ona dokunarak veya elini uzatarak toplu ayin yaparken görüldüler. Gruba başkanlık yapan Trump’ın Beyaz Saray İnanç Ofisi’nin yöneticiliğine atadığı Evanjelist Vaiz Paula White, Netahyahu’nun karşısında “Tanrı’nın seçilmişleriyle birlikte oturmaktan onur duyuyorum… İsrail benim evimdir”, “Trump Tanrı’nın seçtiği lider, Trump’a hayır demek Tanrı’ya hayır demek”, “Her Hıristiyana cennete gitmeden önce İsrail’e gitmek zorunlu olmalı” şeklindeki sözleri durumu anlatıyor zaten. NAPOLYON BİLE DESTEKLEDİ “Farklı ülkelerde dağılmış halde yaşayan Yahudi halkının Filistin bölgesine dönerek burada kendilerine ait, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmasını amaçlayan milliyetçi, siyasi bir hareket” olan 1’inci Siyonist Kongre, 1897’de İsviçre’nin Basel Kenti’nde toplandı. Ancak Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşip bir devlet kurma fikri ilk olan Siyonizm, 16’ncı yüzyılda Protestanlar içindeki Püritenler arasında görülen “Restorasyon Hareketi” tarafından ortaya atılan “Yahudilerin kurtuluşu” fikri ile ortaya çıktı. Buna göre söz konusu grup, İsa Mesih’in bin yıl sürecek bir krallık kurmak için dünyaya geri döneceğine, bunun öncesinde Yahudilerin yeniden Filistin’e dönmeleri gerektiğine, bu Yahudilerin İsa’nın dönüşü öncesinde ya da sonrasında Hıristiyanlığa geçeceklerine inanıyorlardı. Yahudilerin Filistin’e dönüşü fikirleri zamanla İngiltere’nin yanı sıra çeşitli ülkelerde de siyasi adımlara dönüşmeye başladı. Filistin’in Yahudiler için zaptedilmesi konusunda Lahey’deki Türk Büyükelçisi ile müzakereleri başlatan Marquis de Langallerie ve Filistin’de bir Yahudi yönetimi oluşturma planını İngiltere ve Fransa krallarına anlatan ve 1695’te III. William’dan destek almak için Londra’ya giden Danimarkalı Holger Pauli oldu. Fransız devlet adamı Napolyon Bonapart, 1799’da Kudüs’ün yeniden inşası umudunu dile getirerek Yahudilere destek çağrısında bulundu. Ancak 19’uncu yüzyıla kadar söz konusu iddia ve çabalar çok ciddi bir etki sağlayamadı. 19’uncu yüzyılın başlarında İngiltere’de kurulan iki Protestan mezhebi ve bunlara bağlı başında İrlanda kökenli rahip John Nelson Darby’nin bulunduğu Kardeşlik Hareketi (Plymouth Brethren) Avrupa’dan sonra Amerika topraklarında bu fikri yaygınlaştırdı. ABD’de ortaya koyduğu teolojik görüşleri, bu ülkedeki Hıristiyan Siyonizmi, Amerikan Evanjelizmi ve Protestan Fundamentalizminin gelişiminde büyük etkisi oldu. ABD’DE İKTİDARI BEKLİYORLAR Hazreti İsa’nın dünyaya geri dönmesi için Yahudilerin başkenti Kudüs olan devlet kurmaları fikrine dayanan ve onları bir araç olarak gören Hıristiyan Siyonistler, bugün ABD’de iktidarı belirleyecek büyük bir siyasi güç haline geldiler. Elbette Yahudi lobisinin de büyük maddi desteğini alıyorlar. ABD’de yaşayan Yahudilerden sadece 5.5 milyonu kendisini Siyonist olarak tanımlarken, Hıristiyan Siyonist olan Evanjelistlerin sayısı 80 ile 100 milyon kişiyi buluyor. Bunların yüzde 81’i de Trump’a oy veriyor. Evanjelistler sadece Trump değil; 1980’de İran-Irak Savaşı’nda da rol oynayan Reagan’ın, 2003’te Irak’ı işgal eden Bush’un başkan seçilmesinde de etkili oldular. Amerikan Evanjelistleri, ABD’de yaşayan Yahudilerden daha radikal. Her iki gruba da “Filistin, Tanrı tarafından Yahudilere verilmiştir” ifadesi sunulmuş, Beyaz Evanjelik Amerikalıların %82’si “evet” cevabı verirken, ABD’de yaşayan Yahudilerin arasında “evet” cevabı oranı %40’ta kalmış. Bu tablo ve rakamlar, Amerikan Evanjelistlerin desteğini alan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımakla neden övündüğünü ve Gazze’den İran’a giriştikleri her saldırı ve soykırımda İsrail’i desteklediğini de açıklıyor. Eski bir Evanjelist Baptist papazı olan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin şubat ayında Nil’den Fırat’a kadar olan bölge için, “Bu özel bölge İsrail, Tanrı’nın İbrahim aracılığıyla seçtiği bir halka verdiği bir topraktır. Bu bir halk, bir yer ve bir amaçtı” ve “Hepsini alsalar iyi olurdu” sözleri sadece bir Hıristiyan Siyonist olarak değil, ABD devletinin resmi görüşü olduğunu ortaya koyuyor. HEDEFLERİ MESCİD-İ AKSA Bunun yanında Hazreti İsa’nın dünyaya dönüşü ve bin yıllık krallığını kurması için Mescid-i Aksa’nın yıkılarak Süleyman Tapınağı’nın inşa edilmesi, Deccal ve işbirlikçilerinin İsrail’in kuzeyinde “Megiddo” ovasında Yahudilerle yapılacak Armagedon savaşı gibi kehanetler ile sürülerken, Deccal ve müttefiklerinin kimler olacağıyla ilgili çok çeşitli yorum ve tahminler arasında Rusya, İran, Türkiye’nin adı ortaya atılıyor. Armegedon Savaşı’nın sonuna doğru Yahudi liderlerinin İsa konusunda hata ettiklerini fark ederek din değiştirecekleri, bu Yahudilerin sayılarının sadece 144 bin olacağı ifade ediliyor. Bu da Hıristiyan Siyonistlerin toplam sayıları 8.5 milyon olan Yahudi Siyonistler için de nasıl kanlı bir son tahayyül ettiklerini de ortaya koyuyor. MÜSLÜMAN SİYONİST FETÖ Raporun sonuç kısmında dünyayı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekiliyor: “Hıristiyan Siyonistler ve Amerikan Evanjelistleri’nin inançlarından hareketle geliştirdikleri politikalarla özellikle Ortadoğu’da barışın gelmemesi için yoğun çaba sarfettikleri görülmektedir. Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözümün şiddetle karşısında durmaktadırlar. Ayrıca ‘Armegeddon Savaşı’ adıyla dünyanın sonunda Tanrı Krallığı kurulmadan hemen önce gerçekleşeceğini ileri sürdükleri savaşın nükleer boyutta olacağı ve milyarlarca insanın bu savaşta yok olacağı şeklindeki beklentileri bu grupları sadece bölgedeki Müslümanlar için değil, tüm dünya için tehlikeli bir hale getirmektedir.” Türkiye için şu uyarı yapılıyor: “Amerikan Evanjelizmi’ne yönelik ciddi çalışmalarla bu grupların ülkemizde ve İslam dünyasında çok daha derinlemesine incelenmesine (ve takip edilmesine) ihtiyaç duyulmaktadır.” Evet, “Tanrı tarafından seçilmiş” olduğuna inanan Hıristiyan Siyonistler var, Yahudi Siyonistler var peki Müslüman Siyonistler? Elbette aklıma en başta, elebaşı Gülen’i “Mehdi” olarak gören, “Altın Nesil” adı vererek kendilerini “Tanrı tarafından seçilmiş” gören FETÖ’cüler geliyor. Peki ya başkaları… Hürriyet Gazetesi