Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden şikayet, Emniyet’ten suç duyurusu

Hrant Dink cinayetinin 20. yılına girilirken, Hrant’ın Arkadaşları, Neden Hedef Seçildim sosyal medya hesaplarından cinayete giden yolu ve atmosferi, dijital paylaşımlarla anlatıyor. Bu hafta Neden Hedef Seçildim hesaplarında, Türk Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü verdiği şikayet dilekçesi ve İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürünün suç duyurusu anlatılıyor.

Hrant Dink cinayetinin 20. yılı yaklaşırken, Hrant’ın Arkadaşları tarafından organize edilen hafıza çalışması X, Instagram ve Facebook‘taki Neden Hedef Seçildim hesapları aracılığıyla devam ediyor.

19 Ocak 2007’deki suikaste giden yolu aşama aşama anlatan paylaşımlarda bu hafta, daha önce başka kişiler tarafından Hrant Dink’in yazıları hakkında verilen şikayet dilekçelerine ek olarak Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol’un verdiği şikayet dilekçesi ve İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Avni Usta’nın Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu hatırlatılıyor. Ayrıca Şişli Basın Savcısı Turgay Evsen, Başsavcılığa soruşturmayı başlattığına dair yazısı da gündeme getirilerek, bunun sık rastlanan bir durum olmadığının altı çiziliyor.

Neden Hedef Seçildim hesaplarından 14 Mart Cumartesi günü yayınlanan gönderi şöyle:

Tarih: 1 Mart 2004 Pazartesi

Hrant Dink hakkında bir şikayet dilekçesi daha!

Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Hrant Dink’in 13 Şubat 2004’te Agos’ta yayımlanan yazısıyla ilgili savcılığa şikayet dilekçesi verir.

Hafta boyunca Hrant Dink’e yönelik köşe yazıları yayınlanmaya devam eder.

Tehdit eylemi medyada görülmez

26 Şubat 2004’te Agos Gazetesi önünde ülkücülerin gerçekleştirdiği tehdit içerikli eylem bir iki istisna dışında, olayı izleyen medya tarafından haberleştirilmez.

Hafta boyunca ulusal medyada:

“Agos düzenimizi bozamaz”, Hüseyin Çolak, Yeniçağ Gazetesi (27 Şubat 2004)

“Agos’un açıklaması”, Muharrem Bayraktar, Yeni Mesaj Gazetesi (27 Şubat 2004)

“Ermenistan’la tanışmak”, Deniz Som, Cumhuriyet Gazetesi (27 Şubat 2004)

“Ülkücülerden Dink’e tehdit”, Özgür Gündem (27 Şubat 2004)

“Erkek ülkenin milli kabadayıları”, Ayşe Önal, Akşam Gazetesi (28 Şubat 2004)

“Çayelinden öteye”, Arslan Bulut, Yeniçağ Gazetesi (28 Şubat 2004)

“Sabiha Gökçen’in 80 yıllık sırrı”, Şahin Alpay, Zaman Gazetesi (28 Şubat 2004)

“Ufak ufak, yavaş yavaş…”, Emin Çölaşan, Hürriyet Gazetesi (28 Şubat 2004)

“Kıbrıs model olacak”, Abdurrahman Dilipak, Vakit Gazetesi (28 Şubat 2004)

“O da mı Ermeni çıktı?”, Yıldırım Türker, Radikal Gazetesi (29 Şubat 2004)

“Sabiha Gökçen ve Ermeni olmak”, Reha Çamuroğlu, Vatan Gazetesi (29 Şubat 2004)

“Paşalı’ların Türkiyesi…”, Sadık albayrak, Yeni Şafak Gazetesi (29 Şubat 2004)

“Sabiha Gökçen haberi”, Hürriyet Gazetesi, (1 Mart 2004)

“AK Parti’den Cesaret alan Ermeniler Kin Kusmaya Devam Ediyor…”, Yeni Batı Trakya Dergisi, Sayı 183

Hrant’ın Arkadaşlarının 15 Mart Pazar günkü paylaşımları şöyle:

Emniyet de Hrant Dink’ten şikayetçi!

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Avni Usta, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına Hrant Dink’in 13 Şubat 2004 tarihli yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulunur.

Savcıdan alışılmadık bir yazı

Şişli Basın Savcısı Turgay Evsen, Başsavcılığa soruşturmayı başlattığına dair bir yazı yazar. Bu sık rastlanan bir durum değildir. Savcılığın baskı altında olabileceğinin bir başka göstergesidir.

O esnada ulusal medyada

“Ermeni İşbirlikçileri rahatsız”, Abdullah Akosman, Önce Vatan Gazetesi (3 Mart 2004)



“Bize benzeyip bizden olmayanlar”, Orhan Karataş, Önce Vatan Gazetesi (3 Mart 2004)



“Agos’a tehdit”, Murat Çelikkan, Radikal Gazetesi (3 Mart 2004)



“Sabiha Gökçen’ sahip çıkalım”, Refik Durbaş, Sabah Gazetesi (3 Mart 2004)



“Türk olmak”, Güler Kazmacı, Posta Gazetesi (3 Mart 2004)

