Mesajları çok değerli, hakkını ödeyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da dini azınlık temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ / Ankara – Erdoğan’ın geçen hafta “Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir” mesajını verdiği Beştepe’deki iftara katılan Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal ile Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Milliyet’in sorularını yanıtladı.

Gürdal, “70 yaşına geldim, bugüne kadar birçok hükümetle diyaloğumuz oldu ama ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan bir başkasının gözü demek ki bizi hiç görmemiş. Geçmişte ötekileştirildik, yok sayıldık. Güneydoğu’da arazilerimiz gasbedilmişti, kendisi göreve geldiğinde özel bir yasa çıkardı, elden çıkmış köylerimizin tapularını verdi” dedi.

Erdoğan’ın iftar programlarında dini azınlıklara yönelik çok olumlu mesajlar verdiğini vurgulayan Gürdal, şunları kaydetti:

‘Bizim için bir baba’

“Cumhurbaşkanının verdiği mesajları gördüğünde, en tepeden en aşağıya kadar insanların bize bakış açısı değişiyor. Cumhurbaşkanımız bizim için bir abi, bir baba, böyle birinin bu mesajı vermesi, yani ‘Ben bu insanlara nasıl farklı bir gözle bakabilirim’, bize azınlık olduğumuzu unutturuyor. Cumhurbaşkanımızın bu mesajları bizim için o kadar değerlidir ki, onun hakkını ödeyemeyiz. Kendisine çok büyük sevgimiz, saygımız var.”

‘Samimi bir buluşma’

Bedros Şirinoğlu da “Cumhurbaşkanı’mızın ortak bir kültürü paylaştığımız bu topraklarda birlikte yaşama kültürüne ve toplumsal dayanışmaya yaptığı vurguyu son derece olumlu ve değerli buluyorum. İhtiyacımız olduğu her zaman Cumhurbaşkanımız desteğini, ilgisini bizlerden esirgememiştir” diye konuştu.

İftar programının karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı samimi bir buluşma niteliğinde olduğunu söyleyen Şirinoğlu, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın cemaatimize, okullarımıza, kiliselerimize ve vakıflarımıza kutsal görevine başladığı günden bu yana gösterdiği hassasiyet ve ilgi için şükranlarımı sunmak isterim. Gösterdiği bu hassasiyeti her zaman yüreğimizde hissettik.”

Milliyet Gazetesi