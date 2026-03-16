Amerikalı Ermeni yapımcı Sev Ohanian’ın “Sinners” filmi 2026 Oscar töreninde dört ödül kazandı

Amerikalı Ermeni yapımcı Sev Ohanian’ın yapımcılığını üstlendiği “Sinners” filmi, 2026 Oscar Ödülleri’nde dört dalda ödül kazandı. Haberi Zartonk Media duyurdu.

Film şu kategorilerde Oscar ödülüne layık görüldü:

En İyi Erkek Oyuncu — Michael B. Jordan

En İyi Senaryo — Ryan Coogler

En İyi Müzik — Ludwig Göransson

En İyi Görüntü Yönetimi — Autumn Durald Arkapaw

Sev Ohanian, Ryan Coogler ve Zinzi Coogler’in yapımcılığını üstlendiği “Sinners” daha önce Oscar tarihinde bir rekor da kırmıştı. Film 16 dalda adaylık elde ederek Oscar tarihindeki en fazla adaylık alan filmler arasına girdi ve daha önce “All About Eve”, “Titanic” ve “La La Land” filmlerine ait olan 14 adaylık rekorunu geride bıraktı.

Sev Ohanian ayrıca Oscar tarihinde bir ilke imza atarak En İyi Film kategorisinde aday gösterilen ilk Amerikalı Ermeni yapımcı oldu. Ohanian, bu kategoride aday gösterilen ikinci Ermeni olarak da kayda geçti. Daha önce Britanya Ermenisi yapımcı Tanya Seghatchian, 2022 yılında “The Power of the Dog” filmiyle aynı kategoride aday gösterilmişti.



Kaynak: Ermeni Haber

https://ermenihaber.am/ztr/25432/