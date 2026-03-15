Vatikan: Taşıyıcı annelik dünya çapında sona ermeli

Vatikan, etik ve hukukun önüne geçtiğini belirttiği taşıyıcı annelik uygulamasının bitirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, çocukların birer ürüne kadınların da hizmet sağlayıcılarına indirgendiği vurgulandı.

Vatikan, taşıyıcı anneliğin dünya çapında sona erdirilmesi çağrısında bulundu. New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Vatikan Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, teknolojinin ve uygulamanın, etik ve hukukun önüne geçtiği uyarısı dile getirildi. BM’nin 70. Kadın Hakları Komisyonu vesilesiyle yapılan açıklamada, çocukların birer “ürüne”, kadınların ise hizmet sağlayıcılara indirgenmekte olduğu belirtildi. Açıklamada, kadınların taşıyıcı anneliğe talip olanlar için rekabet etmesinin “sapıkça bir yarış” olduğu, ticari taşıyıcı anneliğin yasaklandığı yerlerde dahi ödemelerin çoğu zaman “hediye” ya da “masraf karşılığı” kisvesi altında gizlendiği belirtildi.

Vatikan’ın haber portalı Vatican News’in aktardığına göre, Türkiye, İtalya, ve Paraguay ile birlikte düzenlenen oturum; taşıyıcı annelik bağlamında şiddet ve sömürü konusunu ele aldı. Uygulamanın sıklıkla çocuk sahibi olamayanlar için “şefkatli bir çözüm” olarak lanse edildiğine dikkat çeken Vatikan, diğer yandan, kadınların ve çocukların onurunu korumak için tüm bağlamın dikkate alınması gerektiğini savundu.

“Varlıklı kadınlar taşıyıcı annelik yapmıyor”

Kadınlar için taşıyıcı anneliği kabul etmenin en büyük nedeninin ekonomik zorluklar olduğu belirtilen açıklamada, “Zengin ve ünlülerin ‘sipariş veren’ konumunda olması sıklıkla rastlanırken, varlıklı kadınların taşıyıcı anne olmasının nadiren görülmesi tesadüf değil” ifadelerine yer verildi. Vatikan’ın açıklamasında, yoksulluk tamamen ortadan kalksa taşıyıcı annelik sektörünün ayakta kalıp kalamayacağının sorgulanması gerektiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada taşıyıcı annelerin sosyal izolasyonunun da kaygı verici olduğu belirtildi. Talepte bulunan kişilerin kadınların beslenmesini, aktivitelerini ve sağlık durumlarını kesintisiz şekilde denetlemek istediği bazı vakalara dikkat çekilerek bunun gebeliğin ticarileştirilmesi ve ailevi bağların tehlikeli biçimde parçalanmasına yol açtığı kaydedildi.

“Engelli çocuklar ‘kusurlu ürün’ olarak görülüyor”

Daimi Temsilcilik; geçen yıl hayatını kaybeden Papa Françesko’nun “Bir çocuk her zaman bir armağandır ve asla bir ticaret sözleşmesinin temeli olamaz” sözüne de atıfta bulundu. Vatikan, özellikle doğum öncesi engellilik teşhislerinde durumun ne kadar ağırlaştığını; bu gibi durumlarda çocuğun çoğu zaman “kusurlu bir ürün” ya da çözülmesi gereken bir sorun” olarak görüldüğünü ve bir armağan olarak karşılanmadığını dile getirdi. Açıklamada, bunun da çocukların gelişebileceği adil bir toplum tahayyülüne aykırı olduğu belirtildi.

Vatikan ayrıca, “bu sorunların basit düzenlemelerle çözülemeyeceğine” dikkat çekerek Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı’nın taşıyıcı annelikte yasal ebeveynliğe ilişkin bir sözleşme hazırlama sürecini şimdilik sürdürmeme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtti.

