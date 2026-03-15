Şehadetinin 105. yılında Talât Paşa dosyası

Umut Berhan ŞenOsmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun taşlarını döşeyen siyasi mimariye baktığımızda, karşımıza çıkan en güçlü figür şüphesiz Mehmed Talât Paşa’dır. Bugün onun şehit edilmesinin 105. yıl dönümü. 1 Eylül 1874’te Edirne’de dünyaya gelen Talât Paşa, sıradan bir memuriyetten, imparatorluğun kaderini tayin eden sadrazamlık koltuğuna uzanan sıra dışı bir hayat hikâyesinin sahibidir. Onun hikâyesi, sadece bir şahsın biyografisi değil, aynı zamanda çökmekte olan bir imparatorluğun modernleşme sancılarının, devrimci arayışlarının ve büyük jeopolitik kırılmalarının tarihidir. Bir Teşkilat Adamının Doğuşu: Postane Koridorlarından İhtilal Merkezine Talât Paşa’nın eğitim hayatı ve ilk gençlik yılları, disiplin ve çatışmanın iç içe geçtiği bir döneme denk gelir. Edirne Askerî Rüştiyesi’ni bitirmesinin ardından, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle yükseköğrenim görme şansı bulamadı. Lakin bu durum, onun hayatındaki en büyük okul olan “sokak ve bürokrasi” tecrübesini başlattı. Edirne Posta-Telgraf İdaresi’nde başlayan memuriyet hayatı, onun için sadece bir iş değil, aynı zamanda ülkenin nabzını tutabileceği gizli bir merkeze dönüştü. Genç yaşta Jön Türk hareketine duyduğu ilgi, onu kaçınılmaz olarak dönemin sert güvenlik mekanizmalarıyla karşı karşıya getirdi. 1896’da tutuklanması ve sürgüne gönderilmesi, onun siyasi kimliğinin sertleştiği dönüm noktası oldu. Selanik’te geçen sürgün yılları, onun teşkilatçılık yeteneğini zirveye taşıdı. 1906’da kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşerek 1908 Devrimi’nin motor gücü olacaktı. Siyasetin Mimarı: İttihat ve Terakki’nin “Beyni” Talât Paşa, İttihat ve Terakki içerisinde “askeri kanat” olan Enver Paşa’nın popülaritesinin aksine, teşkilatın “sivil beyni” ve “çimentosu” olarak tanımlanır. Parlamenter sisteme uyum sağlama kabiliyeti, uzlaştırıcılığı ve kriz anlarındaki soğukkanlılığı, onu cemiyetin tartışmasız lideri haline getirdi. 23 Ocak 1913’teki Bâb-ı Âlî Baskını ile iktidarın tam kontrolünü ele geçiren ekipte, o da baş aktörlerden biriydi. 1917’de sadrazamlığa getirilmesi, Osmanlı tarihinde bir mebusun bu makama oturması bakımından bir ilkti ve bu, cemiyetin yönetim üzerindeki mutlak hakimiyetinin bir göstergesiydi. Savaş, Göç ve Kaderin Cilvesi Talât Paşa’nın sadrazamlığı, I. Dünya Savaşı’nın en ağır günlerine denk gelmişti. Bugün tarihçiler arasında tartışılan, Ermeni tehciri gibi büyük ölçekli ve trajik sonuçlar doğuran kararların alındığı süreçte merkezi bir figür olması, onun ismini tarihsel tartışmaların odağına yerleştirdi. Savaşın getirdiği ekonomik çöküş, toprak kayıpları ve devletin beka sorunu, onun yönetim tarzının merkezindeydi. Savaşın kaybedilmesinin ardından, arkadaşları Enver ve Cemal Paşalarla birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kalması, bir devrin kapanışını temsil ediyordu. Berlin’den Gelen Son Berlin’de “Ali Sai” takma adıyla sürgün hayatı yaşayan Talât Paşa, bu dönemde hatıratını kaleme aldı. 15 Mart 1921 tarihinde, bir suikast sonucu Berlin’de hayatını kaybetmesi, onu sadece Osmanlı döneminin son sadrazamı değil, aynı zamanda İttihatçıların trajik sonunun da bir simgesi kıldı. Talât Paşa, kimilerine göre vatansever bir devrimci, kimilerine göre imparatorluğun çöküşünü hızlandıran tartışmalı bir liderdir. Fakat şu bir gerçektir ki; 1908 ile 1918 yılları arasında Türkiye’nin geçirdiği toplumsal, siyasal ve idari dönüşümler, Talât Paşa’nın imzası olmadan anlaşılamaz. O, modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı o kaotik ve görkemli yılların en büyük teşkilatçısı olarak tarihe kazınmıştır. İttihat ve Terakki’nin o meşhur ve “bir nebze gri renkli” koridorlarında yürürken, Talât Paşa’nın devlet idaresindeki “sivil ve pragmatik” aklıyla, Said Halim Paşa’nın “aristokrat ve İslamcı” mefkûresi arasındaki o derin çatlağa düşmemek imkânsızdır. Talât Paşa, imparatorluğun yıkımına set çekmeye çalışan bir “mühendis” gibi hareket ederken; Said Halim Paşa, bu yıkımı yavaşlatacak ve ona bir kimlik kazandıracak “entelektüel ve bürokratik” bir kalkan olma gayretindeydi. Ancak iktidar, İttihat ve Terakki’nin merkez komitesinin soğuk taş odalarında şekilleniyordu ve bu oda, iki farklı dünyanın insanı için fazlasıyla dardı. Said Halim Paşa: Prens ve “Vitrin” Siyaseti Said Halim Paşa, Kavalalı hanedanından gelen bir prens, yüksek tahsil görmüş, Batı siyasetini ve İslam dünyasının dinamiklerini çok iyi bilen bir isimdi. İttihatçılar, ona sadrazamlık koltuğunu vererek aslında bir “meşruiyet ve denge” unsuru yaratmak istiyorlardı. Talât Paşa ise, bu denklemde Said Halim Paşa’nın siyasi ağırlığından ziyade, onun yönetilebilir bir “yüz” olmasını tercih etti. Anlaşmazlığın özü şuydu: Said Halim Paşa, cemiyetin işlerine askerî veya sivil “tetikçilerin” ve “derin yapıların” karışmasından rahatsızdı. O, devletin klasik bir düzen içerisinde, hukuki ve İslami bir meşruiyetle yönetilmesini savunuyordu. Talât Paşa’nın başını çektiği “teşkilatçı” kanat ise, imparatorluğun içinde bulunduğu kaosta, bürokrasinin hantallığını bir yana bırakıp, “icraat” odaklı, gerekirse gayri resmi yöntemlerle sonuç alan bir modeli benimsiyordu. Said Halim Paşa, Talât Paşa’nın yönettiği gölge kabinenin, kendi sadrazamlık yetkilerini tırpanlamasına karşı derin bir direnç gösterdi. Bu, bir “sadrazam-gerçek iktidar” çatışmasıydı; Talât Paşa, Said Halim Paşa’nın sadaretini aslında bir “politik sığınak” olarak kullandı. Yakup Cemil: Teşkilatın Pervasız Silahşorunun İnfazı Eğer Said Halim Paşa ile Talât Paşa arasındaki çatışma “diplomatik ve hiyerarşik” ise, Yakup Cemil olayı tamamen “kanlı ve varoluşsal” bir kırılmaydı. Yakup Cemil, İttihat ve Terakki’nin gözü kara fedaisi, Bab-ı Âli Baskını’nın tetikçisi, Trablusgarp’tan Balkanlar’a kadar her cephede gölgesi olan bir adamdı. O, İttihatçıların “fedai” anlayışının vücut bulmuş haliydi. Ama bazen o kadar pervasızdı ki, artık teşkilatın disiplinini değil, kendi doğrusunu empoze etmeye çalışıyordu. 1916’da, I. Dünya Savaşı’nın en sancılı günlerinde, Yakup Cemil’in artık mevcut hükümeti ve özellikle Enver Paşa’nın çizgisine olan hayal kırıklığı had safhaya ulaşmıştı. Cemiyetin içinden bir grubun, ordu içindeki bazı çevrelerle iş birliği yaparak hükümeti devirmeyi, bir nevi “münferit sulh” yoluyla savaştan çekilmeyi planladığı iddiası, Talât Paşa için bir beka sorunuydu. Talât Paşa, teşkilatın bir parçası olan bu “huzursuz unsuru” temizlemek zorundaydı. Burada Talât Paşa’nın o meşhur “pragmatik idareciliği” devreye girer. Enver Paşa, Yakup Cemil ile olan eski hukukuna dayanarak idamın ertelenmesini istemiş, ancak Talât Paşa, “devletin selameti” adına o imzayı atmıştır. Yakup Cemil’in infazı, sadece bir askerin ölümü değil, İttihat ve Terakki’nin kendi eliyle kendi efsanesini yok etmesiydi. İdam mangasına karşı “Yaşasın İttihat ve Terakki!” diye bağırması, bu ideolojinin kendi içinde nasıl bir kaotik çatışmaya sürüklendiğinin trajik bir belgesidir. Talât Paşa, Yakup Cemil’i infaz ederek cemiyetin kontrolünü elinde tuttuğunu göstermiş ancak bu olay, içerideki güven mekanizmasını da onarılmaz bir şekilde zedelemiştir. Talât Paşa’nın İki Yüzü: İdare ve İrade Talât Paşa’nın Said Halim Paşa ile olan sürtüşmesi devletin “nasıl” yönetileceği tartışmasıyken, Yakup Cemil olayı devletin “kim tarafından” yönetileceği sorusunun acımasız yanıtıydı. Talât Paşa, bir yanda aristokrat bürokrasiyi (Said Halim Paşa), diğer yanda ise kontrolsüz şiddeti (Yakup Cemil) temizleyerek, kendi iktidarını mutlak kılıyordu. Bu süreç, Talât Paşa’yı sadece bir sadrazam değil, aynı zamanda imparatorluğun son yıllarında “devletin ta kendisi” konumuna taşıdı. Ancak bu mutlaklaşma, aslında yalnızlaşmanın da başlangıcıydı. İttihat ve Terakki’nin o meşhur, dumanlı arka odalarında; bir yanda diplomatik nezaket ve meşruiyet arayışı, diğer yanda ise devletin bekası adına göze alınan o bir nebze karanlık, bir nebze gri, kanlı fedai geleneği söz konusuydu. Teşkilat-ı Mahsusa, bu iki dünyanın birbirine çarptığı ve bazen de birbirini öğüttüğü o büyük “kara kutu” idi. Şimdi, Talât Paşa’nın o sivil ve pragmatik zekasının, nasıl bir casusluk şebekesiyle imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştığına ve o teşkilatın içindeki çatışmaların nasıl bir imparatorluğu yavaş yavaş içeriden çürüttüğüne odaklanalım. Teşkilat-ı Mahsusa: Talât Paşa’nın “İmparatorluk Muhafızları” Teşkilat-ı Mahsusa, sıradan bir istihbarat örgütü değildi. O, İttihat ve Terakki’nin “devlet içinde devlet” kurma arzusunun en somut göstergesiydi. Talât Paşa için bu örgüt, ordunun bürokratik hantallığından kurtulmuş, doğrudan kendisine ve cemiyetin merkezine bağlı, “operasyonel bir kılıç” demekti. Ancak bu kılıcın bir sorunu vardı: Egosu yüksek fedailer. Teşkilatın efsanevi ismi Eşref Kuşçubaşı, Enver Paşa’nın stratejilerinin sadık bir uygulayıcısıydı. Talât Paşa ise bu stratejilerin imparatorluk hazinesine ve insan kaynağına olan maliyetini hesaplıyordu. Esasen, Talât Paşa, Eşref Kuşçubaşı gibi “şövalye ruhlu” fedailerin, dış politikayı kişisel bir kahramanlık gösterisine dönüştürmesinden huzursuzdu. Onun gözünde bir casus, bir roman kahramanı değil; bir bölgedeki aşireti yöneten, bir hattı savunan ve her şeyden önemlisi “rapor yazan” bir memurdu. İşte bu noktada Talât Paşa ile Teşkilat-ı Mahsusa’nın “sahadaki adamları” arasında derin bir soğuk savaş başladı. İç Çatışmalar: İdeoloji mi, Pragmatizm mi? Teşkilatın içerisinde üç farklı zihniyet çarpışıyordu: -Enverci Kanat: “Pan-İslamizm ve Turancılık” ile dünyayı değiştirme hayali kuranlar. -Talâtçı Kanat: İmparatorluğun mevcut sınırlarını, eldeki kısıtlı imkânlarla ve sert bürokratik kararlarla korumaya çalışanlar. -Cemal Paşacı Kanat: Suriye ve Lübnan gibi bölgelerde adeta “kendi hegemonyasını” kuran ve merkezle çatışanlar. Talât Paşa, bu dengeyi sağlamak için sürekli bir “denge ve tasfiye” politikası izledi. Yakup Cemil olayı da aslında bu çatışmanın bir sonucuydu. Yakup Cemil, sadece bir tetikçi değil, aynı zamanda bu teşkilat yapısı içerisinde “hükümetin dışına çıkan” bir güç odağıydı. Talât Paşa, onun idamına imza atarken aslında şunu diyordu: “Bu devlette sadece bir tane merkez vardır ve o merkez benim.” Gizli Operasyonların Gölgesinde Siyaset Talât Paşa, Teşkilat-ı Mahsusa’yı kullanarak hem içerideki muhalefeti izledi hem de dışarıda “gayri nizami harp” yöntemleriyle İngiliz ve Rus istihbaratına karşı bir set çekti. Fakat bu durum, devletin yönetim mekanizmasını felç etti. Çünkü artık kararlar Bâb-ı Âlî’de değil, cemiyetin gizli toplantılarında veya teşkilatın şifreli telgraflarıyla alınıyordu. Said Halim Paşa, bu durumu “devletin geleneksel yapısının çözülmesi” olarak nitelendirip sık sık istifa sinyalleri verdiğinde, Talât Paşa onu “İmparatorluğun prestijli yüzü” olarak tutmaya devam etti. Ta ki, ipler tamamen kopana kadar. Talât Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki o ince, yer yer gerilimli, yer yer de birbirini “takdir eden” mesafeli ilişki, aslında bir imparatorluğun enkazından bir cumhuriyetin nasıl doğduğunun en net fotoğrafıdır. İkisinin de yolu İttihat ve Terakki’nin o fırtınalı koridorlarından geçti. Ancak biri “devleti eski yapının içinde restore etmeye” çalışırken, diğeri “eskiyi kökten yıkıp yerine yenisini inşa etmeyi” hedefledi. Öte yandan Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki ile bağını hiçbir zaman koparmamış olsa da, cemiyetin “askeri kanadı” (Enver Paşa ekolü) ile sürekli bir ihtilaf halindeydi. Talât Paşa, sivil bir pragmatist olarak Mustafa Kemal’in yeteneklerini ve “askeri dehâsını” takdir ediyordu; ancak onun “politika ile askerliği ayırma” konusundaki keskin tavrından biraz çekiniyordu. Siyasi Bir Figür Olarak Talât Paşa Talât Paşa, imparatorluğun bekası için bürokrasiyi, teşkilatı ve gizli ağları (Teşkilat-ı Mahsusa gibi) kullanarak “yönetilebilir bir kaos” yaratmaya çalıştı. Mustafa Kemal ise, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nın yıkımını bizzat sahada gören bir asker olarak, Talât Paşa’nın kurduğu bu “teşkilatçı düzenin” artık miadını doldurduğunu anlamıştı. Mustafa Kemal’e göre, İttihatçıların yaptığı en büyük hata, “siyaseti ordunun içine sokmak” ve “devleti şahıslara veya gizli komitelere bağlamaktı.” Talât Paşa, devrin parlak ve akılcı bir kurmayı olan Mustafa Kemal’i sevmek ve takdir etmekle beraber “tehlikeli derecede bağımsız” buluyordu. İttihat ve Terakki’nin o meşhur “herkes merkeze biat edecek” kuralını, Mustafa Kemal hiçbir zaman tam anlamıyla içselleştirmemişti. Talât Paşa, Mustafa Kemal’in o karizmatik ve otoriter yapısının, İttihatçılığın o kolektif karar alma mekanizmasını aşacağından endişeliydi. İlginçtir ki; Talât Paşa sürgündeyken Mustafa Kemal’in Anadolu’da başlattığı hareketi yakından takip etti. Berlin’deki son günlerinde, Anadolu’daki “Millî Mücadele” haberleri geldiğinde, Talât Paşa’nın yakın çevresine “Bizim başaramadığımızı, o (Mustafa Kemal) başaracak. Çünkü o, bizim düştüğümüz hatalara düşmüyor, sadece askerliğe odaklanıp orduyu siyasete karıştırmıyor,” dediği rivayet edilir. İttihatçı Köken: Bir “Devrimci Okul” mu? Yoksa Bir “Kaldıraç” mı? Aslına bakarsak, Mustafa Kemal’in İttihatçı kökeni, onun devrimci zihnini besleyen en büyük “laboratuvar” oldu. Talât Paşa’dan “örgütçülüğü ve teşkilatçılığı” öğrendi, Enver Paşa’dan “hayal kurmanın gücünü ve risklerini” gördü, Cemal Paşa’dan ise “otoritenin sınırlarını” öğrendi. Mukayese edersek; Talât Paşa: Bir imparatorluğun son temsilcisiydi; batmakta olan bir gemiyi durdurmaya çalışan bir kaptan. Mustafa Kemal: Yeni bir gemi inşa etmeye çalışan bir mimardı. İki Lider Arasındaki Mektuplaşmalar: Siyasi Hedeflerin Stratejik Zemini Talât Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki mektuplaşmalar, Kurtuluş Savaşı’nın sadece cephedeki askeri mücadelesini değil, aynı zamanda o dönemin karmaşık diplomatik, siyasi ve stratejik arka planını aydınlatan, tarihçilik açısından kritik öneme sahip belgelerdir. Türk Tarih Kurumu’nun Belleten dergisinde İlhan Tekeli ve Selim İlkin tarafından kaleme alınan inceleme(*), bu mektupların mahiyetini ve tarafların olaylara bakış açısını somutlaştıran temel bir kaynak niteliğindedir. Bu mektuplaşmaların temel çerçevesi, I. Dünya Savaşı’nın mağlubiyeti sonrası dağılan İttihat ve Terakki lider kadrosunun Avrupa’daki (özellikle Berlin merkezli) faaliyetleri ile Anadolu’da filizlenen Millî Mücadele hareketi arasındaki ilişkiyi yansıtıyor. Tarihsel veriler, Talât Paşa’nın, Türkiye’nin kurtuluşunda İttihatçıların ülke dışındaki örgütlenmesi ile Anadolu hareketi arasında bir iş bölümü ve koordinasyon kurma arayışında olduğunu açıkça gösteriyor. Talât Paşa’nın 22 Aralık 1919 tarihli mektubu, bu stratejik arayışın en somut yansıması. Talât Paşa’nın mektubunda önerdiği strateji, dönemin konjonktürüne uyarlanmış, Pan-İslamist ve Pan-Türkist bir eksen üzerine kurulu. Paşa, savaş sonrası Türkiye’nin maruz kalacağı ağır ekonomik koşulların ancak siyasi bir güçle aşılabileceğini; bu gücün ise Türk ve İslam aleminin örgütlenmesiyle sağlanabileceğini savunuyor. Dolayısıyla mektuplar, Talât Paşa’nın Batı (özellikle İngiltere) ile ilişkiler kurma arayışı ile eş zamanlı olarak, İngiliz karşıtı bir strateji geliştirme çelişkisini de gözler önüne seriyor. Talât Paşa, Rusya ile ilişkilerde ise Bolşeviklerin Türkistan ve Kafkasya’daki topluluklara yönelik politikalarındaki değişimden yararlanarak, Anadolu hareketine destek sağlayabilecek bir kanal oluşturma gayretindeydi. Mustafa Kemal Paşa açısından bu mektuplar, kendi otoritesini ve hareketin bağımsızlığını koruma çabasının bir parçası aslında. Zira Anadolu hareketi, İttihatçıların Avrupa’daki faaliyetlerini yakından takip etmekte, ancak onların Anadolu üzerindeki olası bir kontrol girişimine karşı mesafeli durmaktaydı. Nitekim Mustafa Kemal, Bolşeviklerle ilişkilerde İttihatçıların kendi başına hareket etmesine izin vermemiş, Ankara Hükümeti’nin bu konuda tek yetkili olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur. Kâzım Karabekir’in “İstiklal Harbimiz” adlı eserinde değindiği şüpheler, bu dönemdeki otorite karmaşasının ve Anadolu hareketinin dış dünya ile temaslarında yaşadığı hassasiyetin apaçık bir göstergesi. Esasen, Talât Paşa ve Mustafa Kemal arasındaki mektuplaşmalar, sadece iki lider arasındaki şahsi yazışmalar değil, imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde siyasi meşruiyetin, stratejik liderliğin ve dış politika hedeflerinin belirlendiği bir stratejik zemindir. Bu nedenle çok kıymetlidir. Mektuplar, İttihat ve Terakki’nin savaş sonrası hayatta kalma çabası ile Mustafa Kemal’in Anadolu’da tesis etmeye çalıştığı yeni ve bağımsız iktidar yapısının kesiştiği, birbirini dengelemeye çalışan iki farklı yaklaşımın belgesel kaydıdır. Berlin’de Trajik Final: Bir Mirasın Devri Talât Paşa’nın 1921’de Berlin’de öldürülmesi, Mustafa Kemal’in Anadolu’da “zaferi kazanan bir komutan” olarak yükseldiği döneme denk gelir. Talât Paşa, bir anlamda “İttihatçı dönemin en önemli siyasi sırlarını” da yanında götürdü. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’i kurarken İttihatçıların kadrolarından fazlasıyla yararlandı (örneğin Fethi Okyar, Rauf Orbay, İsmet İnönü gibi pek çok isim İttihatçı kökenliydi). Ancak onlara Talât Paşa’nın o “kapalı ve gizli” yönetim tarzını değil, “şeffaf, halkçı ve laik” bir sistemi sundu. Elbette ki, Talât Paşa sadece bir “İttihatçı lider” veya bir “sadrazam” değildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısına baktığımızda, Talât Paşa’nın o meşhur teşkilatçılığının, o soğuk, rasyonel ve “her an her yere ulaşabilen” bürokratik refleksinin izlerini hâlâ görebiliriz. İttihat ve Terakki’nin “İcracı” Ruhu Talât Paşa, Osmanlı bürokrasisini, Osmanlı Devleti’nin “hantal, köhne ve yavaş” işleyen yapısından kurtarmak isteyen ilk kuşaktı. Onun için devlet, kağıt üzerinde kalan bir hiyerarşi değil, “sonuç odaklı bir icraat aygıtıydı.” Talât Paşa, valilikten bakanlığa, oradan sadrazamlığa uzanan süreçte, merkez ile taşra arasındaki bağı koparmayan, telgrafın başındaki o “yönetici” profilini yerleştirdi. Ayrıca, günümüzde Türkiye’nin idari yapısında hâlâ oldukça güçlü olan “merkeziyetçilik” anlayışı, Talât Paşa’nın o kaotik savaş yıllarında, imparatorluğun dağılmasını engellemek için kurduğu otoritenin bir devamıdır. O, valilerin merkeze sormadan adım atmaması gerektiğine inanıyordu; zira “devletin selameti” bunu gerektiriyordu. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, özellikle 1920’lerin sonunda kurulan devasa bürokratik yapının mimarlarının çoğu, Talât Paşa’nın okulundan, yani İttihat ve Terakki’nin o meşhur “yetişmiş kadro” havuzundan geliyordu. Talât Paşa’nın devlet yönetimindeki o “sivil, kararlı ve müdahaleci” üslubu, Türkiye Cumhuriyeti’nin genç kadroları tarafından devralındı. Ancak bir farkla: Talât Paşa’nın yaptığı “gizli” yöntemler, Cumhuriyet’te yerini “kurumsal ve yasama” zeminine bıraktı. Mülkiye ruhu, Talât Paşa’nın “imparatorluğu kurtarma” misyonundan, “Cumhuriyet’i inşa etme” misyonuna evrildi. Talât Paşa’nın en büyük mirası belki de bir “kadro hareketi” yaratmasıydı. Genç, eğitimli, Batı’yı tanıyan, aynı zamanda yerli değerlere bağlı, disiplinli bir nesil yetiştirdi. Bugün Türk idari sistemindeki o “devletin bekası her şeyin önündedir” anlayışının, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçişindeki en sert köprü taşı Talât Paşa’dır. O, devleti bir “şahsın malı” olmaktan çıkarıp, “örgütlü bir bürokrasinin yönettiği bir mekanizma” haline getirdi. Talât Paşa, Berlin’de bir suikastla öldüğünde, arkasında sadece hatıralar bırakmadı. O, kendi ismi anılmasa bile, her valilik binasında, her kaymakamlık makamında, her devlet dairesinin o kendine has "ciddiyetinde" yaşayan bir sistem mirası bıraktı. Hiç kuşkusuz, şu bir gerçek ki, Mustafa Kemal Atatürk, Talât Paşa'nın "sarsılmaz devlet disiplini" ve "kurumların kudreti" vizyonunu, Cumhuriyet'in çelikten iskeleti olarak korudu. (*) TTK, BELLETEN Dergisi, Nisan 1980, C. 44, Sayı 174, Syf.: 301-346 Konuyla İlgili Okuma Tavsiyesi AHMAD, Faroz(2019). İttihat ve Terakki, Kaynak Yayınları, İstanbul. BABACAN, Hasan(2025). Talât Paşa, Türk Tarih Kurumu, Ankara. BARDAKÇI, Murat(2008). Talât Paşa'nın Evrâk-ı Metrûkesi, Everest Yayınları, İstanbul. YALÇIN, Hüseyin Cahit(1943). Talât Paşa, İstanbul.