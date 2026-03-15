İstanbul’da çocuk iftarı programı düzenlendi

Fatih’te, Süleymaniye Camisi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenerek iftar yaptı.

Fatih Belediyesi ve Fatih Müftülüğü işbirliğiyle Süleymaniye Camisi’nde düzenlenen çocuk iftarı programına, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.

Caminin bahçesinde kurulan platformdan gösteriler yapılırken, oyun parkurları ve atölyelerde çocuklar doyasıya eğlendi. Ardından, caminin içerisine kurulan sofralarda, çocuklar ve aileleri iftarını açtı.

Fatih Belediye Başkanı Ergün, programda yaptığı konuşmada, Süleymaniye Camisi’nin İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olduğunu, ülkeyi geleceğe taşıyacak çocuklarla burada etkinlik yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinlik fikrinin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’in eşi Nihal Özdemir’den çıktığını vurgulayan Ergün, “İnşallah bu bir gelenek olur. Yavrularımız ecdadımızın bu eserleriyle buluşur.” dedi.

İstanbul İl Müftüsü Yardımcısı Bülbül de Süleymaniye Camisi gibi bir yerde, unutulmaz bir etkinlik olduğunu belirterek, bu tür programların devamını dilediğini aktardı.

Bülbül, İstanbul Müftülüğü olarak Kadir Gecesi’nde Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya Camisi’ne kadar mehteranlı, meşaleli yürüyüş gerçekleştireceklerini söyleyerek, çocukları programa davet etti.

