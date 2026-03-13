ABD’deki sinagog saldırısında şüphelinin kimliği belli oldu

ABD’nin Michigan eyaletindeki bir sinagoga aracıyla girerek silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin Lübnan doğumlu ABD vatandaşı 41 yaşındaki Ayman Muhammed Gazali olduğu açıklandı. Gazali’nin ailesinden 4 kişiyi İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarında kaybettiği belirtildi.

ABD’nin Michigan eyaletinde bir sinagoga aracıyla girerek silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliği açıklandı. Yetkililer, sinagogdaki güvenlik görevlilerinin silahlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilen saldırganın Lübnan doğumlu ve sonradan ABD vatandaşı olan 41 yaşındaki Ayman Muhammed Gazali olduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD’li yetkili, Gazali’nin ailesinden dört kişinin, İsrail’in geçtiğimiz hafta Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkiliye göre 5 Mart’ta iftar saatinde gerçekleştirilen saldırıda Gazali’nin kardeşleri Kasım Gazali ile İbrahim Gazali yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda İbrahim Gazali’nin çocukları Ali Gazali ve Fatma Gazali’nin de hayatını kaybettiği, eşinin ise yaralandığı kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Gazali, 2011 yılında bir ABD vatandaşıyla evlenerek vize aldı ve aynı yıl ABD’ye yerleşti. Gazali’nin 2016 yılında ise ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi.

Sinagogdan bir yetkili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay sırasında sinagogda 106’sı çocuk yaklaşık 140 kişinin bulunduğunu söyledi. Michigan eyaleti Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard güvenlik görevlilerinden birinin sinagoga dalan araç nedeniyle yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Şerif, saldırıda başka bir kurban ya da yaralı olmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi