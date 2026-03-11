Tahran’ın Ermeni mahallesine füze saldırısı

İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği, Tahran’daki Ermeni mahallesinde evlerin gece füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırıda can kaybı yok.

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılarda dün gece Tahran’daki eski Ermeni mahallesi Mecidiye’deki bir apartmana bir füze isabet etti. Can kaybının olmadığı saldırıda mahalle sakinlerinin bazıları enkaz altında kaldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği de saldırıyı teyid etti.

Tahran’ın tarihi Ermeni mahallelerinden biri olan Mecidiye, canlı toplumsal yaşamı ve gelişmiş altyapısıyla biliniyor.

Videoda, mahalle sakinlerinden Ermeni bir kadın, apartmana yapılan füze saldırısı hakkında konuşuyor ve Donald Trump’ı acımasızlığı nedeniyle eleştiriyor.

Հրթիռային հարված Թեհրանի հայկական թաղամասին



Ամերիկա-իսրայելական դաշինքի ագրեսիայի հարվածի թիրախ է դարձել հին հայկական Մաջիդիե թաղամասում գտնվող բնակելի շենքը։ Ըստ վերջին տվյալների, բարեբախտավար, բնակչության շրջանում զոհեր չկան, սակայն որոշ բնակիչներ հայտնվել են փլատակների տակ։… pic.twitter.com/Mha9R0F05Q — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) March 10, 2026

