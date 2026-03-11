Erdoğan, Hıristiyan ve Musevi temsilciler ile buluştu

Külliye’de Hıristiyan ve Musevi liderler ile temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın akademide, bürokraside, iş dünyası ve siyasette aktif olmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el birliği ve gönül birliği içerisinde bu iklimi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, 10 Mart akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye’deki Hıristiyan ve Musevi ruhaniler ile iftar programında bir araya geldi.

Etkinliğe katılan 21 ruhani ve temsilcilerin isimleri şöyle:

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav David Sevi, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Sn.Massimiliano Palinuro, İzmir Metropolitliği Başpiskoposu Monsenyör Martin Kmetec, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Çanlı, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kerabaydzar Vartan Kirakos Kazancıyan, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emanuel Adamakis, Hatay Anadolu Havarisel Vekilliği Yardımcı Episkopos Antuan Ilgıt, Türkiye Keldanileri Ruhani Lideri Mgr. Sabri Anar, Ermeni Vakıflar Birliği (ERVAB) Başkanı Bedros Şirinoğlu, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, Türk Musevi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen, Türk Yahudi Cemaati Başkanı İsak İbrahimzadeh, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Kadıköy Rum Vakfı Başkan Vekili Lena Kaçi Açık, Ermeni Katolik Cemaati Vakfı Başkanı Antuan Sultanoğlu ve İstanbul Süryani Katolik Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri, Kültür ve Turizm, Diyanet İşleri, Başkanları, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurul üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, AKP MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu da etkinlikte yer aldı.

Programda konuşan Erdoğan, “Savaşların, çatışmaların, ayrışmaların, acıların, zulümlerin, insanlığın gündemini belirlediği günümüzde burada verilen birlik, beraberlik ve dayanışma görüntüsünün çok anlamlı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anadolu’nun medeniyetlerin buluştuğu, farklı inançların kaynaştığı, aynı sokakta yer alan camilerin, kiliselerin, sinagogların birbirine yakıştığı bir coğrafya olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Bu akşam da aynı sofranın etrafında Rum Ortodoks, Ermeni, Musevi, Süryani, Katolik ve farklı cemaatlerin kıymetli temsilcileri buluşuyor. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum, sizler sadece kendi cemaatlerinizin değil aynı zamanda Türkiye’nin çok kültürlü ve çok inançlı toplumsal yapısının da temsilcilerisiniz.

Bu toprakların mayasında birlikte yaşama kültürü vardır. Bu toprakların ruhunda karşılıklı saygı vardır. Bu toprakların hafızasında kardeşlik vardır. Yunus Emre bunu o arı, duru Türkçesiyle şöyle ifade ediyor: ‘Dört kitabın manasını okudum. Ezber ettim, aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş.’ Meselenin özü, özeti, esası işte budur: Mesele yaratılanı yaratandan ötürü sevebilmektir. Allah’ın yarattığı insanları kategorilere ayırmak, ırkçılık yapmak, mezhep ve meşrebine göre ötekileştirmek kimsenin haddi de hakkı da değildir.”

“Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni bir inşa edildi”

Bu kapsamda son 23 yılda çok kapsamlı adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, “Cemaat vakıflarının geçmişten gelen mülklerinin iadesi konusunda önemli düzenlemeler yaptık. Vakıflar mevzuatında gerçekleştirdiğimiz reformlarla cemaat vakıflarının haklarını genişlettik. Uzun yıllar ihmal edilmiş pek çok kilise ve ibadethaneyi restore ederek yeniden cemaatlerin hizmetine sunduk. Cemaatlerin ihtiyaç duyduğu din görevlileri konusunda da ciddi kolaylıklar sağladık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yeni bir kilise bizim dönemimizde inşa edildi” diye konuştu.

İstanbul Yeşilköy’de ibadete açılan Mor Afrem Süryani Ortodoks Kilisesi’nin, Türkiye’deki dini özgürlük ortamının güçlü bir sembolü olduğunu dile getiren Erdoğan, “Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın akademide, bürokraside, iş dünyası ve siyasette aktif olmalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yakın zamanda Ermeni kökenli bir vatandaşımızın kaymakam olarak atanması ve Ermeni milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun süredir görevde bulunması, bunun en güzel örneklerinden biridir. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle el birliği ve gönül birliği içerisinde bu iklimi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

“Bazı uluslararası çevrelerin dini özgürlükler konusunda Türkiye’yi haksızca eleştirdiğini” söyleyen Erdoğan, “Türkiye karşıtlığını siyasetlerinin merkezine yerleştirenlerin söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, inançlarını özgürce yerine getirebildiği, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek bir ülkedir. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye’yi ziyareti sırasında yaşananlar, bunun önemli bir göstergesidir. Gerek İznik’teki dua programı gerekse İstanbul’da gerçekleştirilen ayin, devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde icra edilmiştir” dedi.

“Antisemitizm suçtur, meşru görülemez bir kötülüktür”

Dünyanın bugün ayrımcılık, nefret söylemi ve ötekileştirme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu aktaran Erdoğan, “Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı, hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Türkiye olarak her türlü ayrımcılığa karşıyız. Bunun da mücadelesini içeride ve dışarıda kararlılıkla veriyoruz. Aynı şekilde cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ vari karanlık yapılara da müsamahamız yoktur. Hep söylediğim gibi İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür. Bizim hedefimiz açıktır. Bu topraklarda yaşayan herkesin kendini eşit, özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik, inşa edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

İftar davetine katılan ruhanilere teşekkür eden Erdoğan, Ramazanın ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

