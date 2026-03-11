ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԺՈՂՈՎ ՄԸ ԿԸ ԳՈՒՄԱՐԷ

Մայր Աթոռի դիւանը տեղեկացուց որ երէկ, 10 Մարտին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ, Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, գումարուեցաւ Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի (ԳՀԽ) ժողով մը։
Տէրունական աղօթքէն ետք, Կաթողիկոսը իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ԳՀԽի հոգեւորական ու աշխարհիկ անդամներուն։
ԳՀԽի օրակարգի վրայ ընդգրկուած են եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողով գումարելու հարցն ու անոր կազմակերպչական աշխատանքները, եկեղեցւոյ հովուական, կրթական, կանոնական, վարչական, կարգապահական, ընկերային առաքելութեան վերաբերեալ հարցեր։
Քննարկման առարկայ կը դառնան նաեւ հարցեր, որոնք կը յուզեն եկեղեցական կեանքը։ Ըստ ընդունուած կարգի, ԳՀԽին պիտի ներկայացուի նաեւ Մայր Աթոռի 2025ի գործունէութեան տեղեկագիրը, զեկուցում՝ հոգեւոր-վարչական գործունէութեան մասին, ելմտական հաշուետուութիւն ու վերստուգիչ յանձնախումբի տարեկան տեղեկագիրը։
