İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırısında yaralanan Hristiyan rahip hayatını kaybetti: Vatikan tepki gösterdi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Kalia beldesinde bir eve düzenlediği topçu saldırısında yaralanan Hristiyan bir din adamının hayatını kaybettiği bildirildi. Vatikan, yaptığı açıklamada tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kalia beldesinde bir eve düzenlediği topçu saldırısında yaralanan Hristiyan bir din adamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan’ın Kalia beldesinin Maruni papazı Peder Pierre er-Rai, İsrail topçu ateşiyle vurulmasının ardından aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın daha önceki haberinde, Nebatiye vilayetinin Merciyyun bölgesindeki Kalia beldesinde, bir evin İsrail tankından art arda iki topçu saldırısına maruz kaldığı, ilk saldırıda ev sahibi Clovis Boutros adlı bir Lübnanlı ile eşinin yaralandığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, ikinci saldırıda Papaz Pierre er-Rai’nin yaralandığı ve Kızılhaç ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

İsrail saldırısında iki sağlık görevlisi yaralandı

Öte yandan Lübnan Kızılhaç’ı, Lübnan’ın Güney Vilayeti’ne bağlı Sur ilçesinde yürütülen bir kurtarma operasyonu sırasında iki sağlık görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Kızılhaç’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in bölgeye yönelik topçu saldırıları sırasında kurtarma operasyonu yürüten iki sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Vatikan tepki gösterdi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yaptığı topçu saldırısında bir rahibin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiği ve olayları endişeyle takip ettiği bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Papa 14. Leo, Orta Doğu’daki son bombalamaların tüm kurbanları, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu masum insanlar ve onlara yardım edenler, örneğin bugün öğleden sonra Kalia’da öldürülen Maronit rahip Pierre El-Rahi için derin üzüntüsünü dile getiriyor. Olayları endişeyle takip ediyor ve tüm düşmanlıkların hızla sona ermesi için dua ediyor.”

Öte yandan, Roma’da düzenlenen bir iftar davetine katılan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan’da bir rahibin öldüğü saldırıya değinerek, “Ne yazık ki kilise de bu durumun mağduru. Halkın çektiği acılardan muaf değiliz.” şeklinde konuştu.

Kardinal Parolin, Orta Doğu’da yaşananları “büyük trajedi” olarak niteleyerek, “Vatikan herkesle konuşur. Gerektiğinde ABD ile konuşur, İsrail ile konuşur ve bize göre bu büyük trajedinin çözüm yollarının neler olduğunu onlara anlatır. Şu anda yaşanan ve giderek genişleme riski taşıyan bu trajedi gerçekten çok büyük.” dedi.

Vatikan’ın sözlerinin bir etki yaratıp yaratmadığı da sorulan Parolin, “Sanmıyorum ama tohum ekmeye devam etmeliyiz. Elde ettiğimiz anlık sonuçlardan bağımsız olarak, ısrar etmeye devam etmeliyiz. Tam da bu sözleri kabul etme isteği olmadığı için insanların kalplerinde bir etki yaratacağını umarak ısrar etmeye devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kardinal Parolin, ayrıca Orta Doğu’nun Hristiyanlardan boşalması riski olduğunu da savundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Kalia beldesine düzenlediği topçu saldırısında burada görevli bir rahibin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.(AA)

