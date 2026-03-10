Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftarda dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. İftar programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor.” diye konuştu.

Erdoğan, “Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ’vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür.” ifadelerini kullandı.

