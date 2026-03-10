Azerbaycan’daki mescit, kilise, sinagog ve ziyaretgahların SAYISI

Şu anda Azerbaycan’da 994 dini cemaat devlet tesciline alınmış olup, bunlardan 956’sı İslam dini ağırlıklıdır.

Bu konuda Modern.az‘ın Dini Kurumlarla İşler Devlet Komitesi’nden elde ettiği bilgide belirtilmiştir.

Resmi bilgiye göre, ülkemizde 2387 cami (bunlardan 219’u Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde), 769 ziyaretgah mevcuttur.

Buna ek olarak Azerbaycan’da 16 kilise, 7 sinagog, 23 Hristiyan dua evi, 1 Bahai ve 1 Krişna ibadet yeri faaliyet göstermektedir.

