ԼՈՌԻ ՍԻՒԶՄԷ ՉՈՐՍ ՏԱՐՈՒԱՅ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՈՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒԱԾ Է ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Այսօր լաւ լուր մը ունինք մեր ընթերցողներուն։ Նորահաս սերունդի պատուաբեր երիտասարդուհիներէն Լոռի Սիւզմէ, որ համայնքին ծանօթ է դպրոցական իր ձեռքբերումներով ու բազմակողմանի գործունէութեամբ, ընդունուած է Ամերիկայի նշանաւոր համալսարաններէն մէկը Նիւ Եորքի համալսարանի արուեստի եւ գիտութեան գոլէճը։ Ան ստացած է չորս տարուան ամբողջական կրթաթոշակ՝ կենսաբանութիւն ուսանելու համար։
Լոռի ուսման հրաւէր ստացած է նաեւ այլ համալսարաններէն, դարձեալ կրթաթոշակով, սակայն ընտրած է Նիւ Եորքի Համալսարանը, նկատի ունենալով որ ապագային կը մտադրէ բժշկութիւն ուսանիլ, իսկ այս համալսարանը կը նկատուի այդ ոլորտին մէջ առաջատար ուսումնական կեդրոններէն մէկը։
Մեր այս շնորհալի երիտասարդուհին կը պատրաստուի վկայուիլ Սկիւտար Ամերիկեան վարժարանէն. իր յառաջդիմութիւնը 100 նիշի վրայ 91.65 նիշ է։ Լոռի նախակրթութիւն ու միջնակարգի ուսումը ստացած է Գարակէօզեան վարժարանի մէջ, զոր աւարտած է դարձեալ բարձր նիշերով։
Լոռի Սիւզմէ Սկիւտար Ամերիկեան վարժարանի «Կիրառական կենսաբանութեան ակումբ»ի հիմնադիրն ու նախագահն է։ Աւելի քան 70 անդամ ունեցող այս ակումբը կը կազմակերպէ կենսաբանական փորձեր եւ գիտական հանդիպումներ։ Ան իր ներդրումը բերած է նաեւ «ՊիօՖէսթ» կենսաբանական փառատօնի կազմակերպման, որուն մասնակցած են Թուրքիոյ զանազան քաղաքներէն շուրջ 140 ուսանողներ։
Հայախօս է, դաշնամուր եւ հարուածային գործիքներ կը նուագէ։ Լուսանկարչութիւնը, գծանկարչութիւնը իր հետաքրքրութիւններու դաշտին մէջ կը գտնուին։
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք մեր սիրելի Լոռին։ Կասկած չունինք որ յաճախ պիտի լսենք իր յաջողութիւններու մասին ու արձագանգ պիտի ըլլանք անոնց։ Կը շնորհաւորենք նաեւ իր ծնողքը՝ Պէյօղլուի եկեղեցեաց Թաղային Խորհուրդի Ատենադպիր մեր սիրելի բարեկամներ՝ Տօքթ. Ռաֆֆի Սիւզմէն եւ կողակիցը՝ Թալին Ալթուն-Սիւզմէն, եղբայրը Այգը, Սիւզմէ եւ Ալթուն ընտանիքները։
İlk yorum yapan siz olun