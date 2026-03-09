Uşak’ta 1921’e Ait Kilise Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Aziz Konstantinos Kilisesi fotoğrafı, bugün Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu’nun bulunduğu bölgenin tarihi geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

MELİKE PANCARCI

(ÖZEL HABER) – Uşak’ın geçmişine dair önemli bir tarihi fotoğraf yeniden gündeme geldi. Üzerinde “Aziz Konstantinos Kilisesi Uşak, Küçük Asya – 1921” ibaresi bulunan fotoğrafın, Uşak’ta bir dönem bulunan Aziz Konstantinos (Agios Konstantinos) Kilisesi çevresinde çekildiği belirtiliyor. Tarihi kayıtlara göre söz konusu kilisenin bulunduğu alanın, bugün Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu’nun bulunduğu bölge olduğu ifade ediliyor.

1921 Yılına Ait Olduğu Belirtiliyor

Fotoğrafta yer alan yazı, görüntünün 1921 yılında Uşak’ta çekildiğini ve bölgenin o dönemde Küçük Asya (Anadolu) olarak tanımlandığını gösteriyor. Kentin geçmişine ışık tutan bu fotoğraf, Uşak’ın çok kültürlü tarihi hakkında da önemli ipuçları sunuyor. Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Belleği Projesi Sorumlusu Ömer Aşcı, eski fotoğrafların kentlerin tarihini anlamak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Uşak’ta geçmişte farklı kültürlere ait yapıların bulunduğu ve zaman içinde bu yapıların yerini yeni yapılar aldığı biliniyor. Ortaya çıkan bu fotoğrafın, Uşak’ın tarihi dokusunu ve geçmiş yerleşimlerini anlamak açısından önemli bir belge niteliği taşıdığı ifade etti.

Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu’nun Bulunduğu Alan

Bugün Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu’nun bulunduğu bölgede yer aldığı belirtilen kilisenin, Cumhuriyet öncesi dönemde Uşak’ın dini ve sosyal yaşamında önemli yapılardan biri olduğu değerlendiriliyor. Tarihi fotoğrafın, kentin geçmişine yönelik araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.

