Okullarda dini günlerin dili: Kültür ve toplumsal değerler

Ramazan ayı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği etkinlik yazısı, bazı çevreler tarafından eleştirilirken, tartışmanın merkezine “okullarda dini içerik” başlığı yerleşti. Okullarda dini günlere ilişkin uygulamalar, ibadet yönlendirmesinden ziyade kültürel aktarım ve toplumsal değerler odağında yürütülüyor. Azınlık okulları ve uluslararası örnekler, bu yaklaşımın eğitim sistemlerinde yeni olmadığını ortaya koyuyor.

Türkiye’deki azınlık okulları, özel bir statüye sahip olmadan, diğer tüm okullar gibi MEB mevzuatına bağlı olarak eğitim veriyor. Eğitim-öğretim takvimi, resmî tatiller, ölçme ve değerlendirme süreçleri bu okullarda da aynı şekilde uygulanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, azınlık okullarında da resmî tatil olarak kabul ediliyor. Buna karşılık, cemaatlere özgü dini bayramlar MEB takviminde tatil günü olarak yer almıyor. Ancak uygulamada öğrenciler bu günlerde izinli sayılıyor, sınav ve devamsızlık konusunda telafi imkânı tanınıyor. Bu yaklaşım, “tatil değil, esneklik” modeli olarak öne çıkıyor.

KÜLTÜR VAR, ZORUNLULUK YOK

Ermeni okullarında Surp Dzınunt (İsa’nın Doğuşu) ve Surp Zadig (Paskalya), Rum okullarında Noel ve Paskalya, Musevi okullarında ise Roş Aşana, Yom Kipur ve Pesah gibi dini günler; ders programı içine ibadet içeriğiyle alınmıyor. Bu günler, daha çok dil, tarih ve kültür dersleri kapsamında, cemaatlerin kültürel hafızasının bir parçası olarak ele alınıyor. Okul içinde zorunlu tören ya da ayinsel uygulamalar yapılmıyor. Etkinlikler gönüllülük esasına dayanıyor; bilgilendirici sunumlar, kültürel panolar veya sembolik anlatımlarla sınırlı tutuluyor. Dini ritüeller ise okul dışındaki cemaat mekânlarında gerçekleştiriliyor.

DÜNYADA NASIL?

Farklı ülkelerde devlet okullarında dini günlere yaklaşım eğitim sisteminin yapısına ve laiklik anlayışına göre değişiyor.

-İngiltere’de mevzuata göre devlet okullarında öğrenciler için günlük “kolektif ibadet” denilen geleneksel toplu dua uygulaması bulunuyor. Uygulama çoğunlukla Hristiyan gelenekleri çerçevesinde yürütülüyor, ancak veliler çocuklarını bu etkinlikten muaf tutabiliyor.

-İsrail’de devlet okullarında Yahudi dini bayramları eğitim takviminin doğal bir parçası kabul ediliyor. Bayram dönemlerinde derslerde tarihsel ve kültürel anlatımlar yapılırken bazı okullarda dini geleneklere ilişkin sembolik uygulamalar da yer alabiliyor.

-Yunanistan gibi Ortodoks geleneğin güçlü olduğu ülkelerde ise bazı okullarda yılın belirli dönemlerinde dini törenler yapılabiliyor.

-Fransa’da ise katı laiklik modeli nedeniyle devlet okullarında dini ritüellere yer verilmiyor; dini günler daha çok kültürel bilgi kapsamında ele alınıyor.

-Suudi Arabistan’da eğitim sistemi İslami kurallar temelinde yapılandırılmıştır. Günlük namaz vakitlerinde derslere ara veriliyor. Kız ve erkek öğrenciler ayrı okullarda eğitim görüyor.

LAİKLİK TARTIŞMASI NEREDE DURUYOR?

Eğitim hukukçuları, laikliğin dinin tamamen yok sayılması anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Devletin farklı inançlara eşit mesafede durması, bu çerçevede kültürel anlatımlara alan açılması, birçok ülkede eğitim sisteminin parçası olarak görülüyor.

