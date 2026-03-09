Müzisyen Rakel Saranga Ladino Ninniyi Yeniden Dinleyiciyle Buluşturuyor

Müzisyen Rakel Saranga meslektaşları Cris Aramayo ve Amir Mankovski ile birlikte Sefarad Yahudi ninnisi “Durme Durme”nin yeni bir aranjmanını önümüzdeki günlerde yayınlayacak. Eser, küçük bir koro, perküsyon ve canlı elektronik işleme için özel olarak düzenlendi. Boston’da vokalist, besteci ve aranjör olarak çalışan Saranga bu çalışmada sadece insan sesi ve perküsyonu kullanarak geleneksel ezgileri çağdaş harmonilerle birleştiriyor.

Projenin temelleri, Kasım 2023’te Splice Festival’inde atıldı ve festival tarafından desteklendi. Dinleyiciyle buluşturulacak versiyon ise, festivaldeki canlı performansın stüdyoda kaydedilmiş hali olacak.

Albümde beş ana vokal bulunurken, altyapı yalnızca önceden kaydedilmiş vokallerin granülasyon ve canlı elektronik işlemesinden oluşuyor. İnsan sesi ve perküsyon dışında hiçbir enstrüman kullanılmıyor; sesler, efekt, filtre, modülasyon ve zamanlama işlemleriyle tamamen yeni bir kimlik kazanıyor.

Saranga’nın bu çalışmasında heyecan verici noktalardan biri, geleneksel eski bir ezginin modern yöntemlerle harmanlanması. Diğer önemli nokta ise kaybolmaya yüz tutan Ladino dilinin, modern armoniler ve çağdaş müzik icra yöntemleriyle yeniden hayat bulmuş olması.

Rakel Saranga Kimdir?

Rakel Saranga

İstanbul Yahudi cemaatinde büyüyen Rakel Saranga, geçtiğimiz Mayıs 2025’te Berklee College of Music Kompozisyon, Prodüksiyon ve Ses Performansı bölümlerinden mezun oldu.

Müziğe 8 yaşında, Ladino çocuk korosu Estreyikas D’estabolda ile başladı. Sonraki 6-7 yıl boyunca Sefarad ezgileriyle büyüdü. Klasik ve jazz eğitimini sürdürürken, çocukluğunun bir parçası olan bu kültür, hâlâ güncel müzikal dünyasının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

https://www.avlaremoz.com/muzisyen-rakel-saranga-ladino-ninniyi-yeniden-dinleyiciyle-bulusturuyor/