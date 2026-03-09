Mimoza Festivali; kadın dayanışmanı, sanat ve barış mesajlarıyla sona erdi

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, festivalin mesajını “Mimoza fidanlarımızı dünya barışı ve kardeşliği için dikiyoruz. Farklılıklarımız zenginliktir. Adalarımızda kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Tüm dünya için dileğimiz barış ve kardeşliktir” sözleriyle dile getirdi.

Adalar’da bu yıl bir kez daha baharın habercisi mimozaların sarısı, kültür ve sanatla buluştu.

Üç gün boyunca dört adada düzenlenen Adalar Mimoza Festivali’nde kadın dayanışması, dünya barışı ve sanatın birleştirici gücü vurgulandı.

Festival kapsamında farklı inançların bir arada yaşadığı Adalar’ın kültürel çeşitliliğini simgeleyen bir etkinlik Kınalıada’da gerçekleştirildi. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ile Panayia Rum Ortodoks Kilisesi bahçelerine mimoza fidanları dikildi.

Ayrıca Etkinliğe Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yanı sıra Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Levon Sadyan, Kınalıada Panayia Kilisesi Başkanı Foti Koçi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ada sakini katıldı.

Fidan dikiminde konuşan Akpolat, “Mimoza fidanlarımızı dünya barışı ve kardeşliği için dikiyoruz. Farklılıklarımız zenginliktir. Adalarımızda kardeşçe bir arada yaşıyoruz. Tüm dünya için dileğimiz barış ve kardeşliktir” dedi. Konuşmalarda savaşsız bir dünya ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

“KADINLARIN MÜCADELESİNİ SELAMLIYORUM”

Kınalıada’nın ardından Heybeliada’da da parklar mimoza fidanlarıyla buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü selamlayan Belediye Başkanı Akpolat, fidanları kadınların mücadelesine ithaf ederek, “Mimoza fidanımızı bugün burada kadınlar için dikiyoruz. Kadınların umut vaat eden mücadelelerini selamlıyorum. Bu fidanlar kadın mücadelesinin simgesi olsun” dedi. Kadın cinayetlerine dikkat çeken Akpolat, İstanbul Sözleşmesi’nin hayati önemine de vurgu yaptı.

Etkinlikler yalnızca doğa ve dayanışma vurgusuyla sınırlı kalmadı; sanat da festivalin önemli bir parçası oldu. Adalar Gelişim Derneği’nin 10 yıldır desteklediği Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası Oda Müziği Toplulukları dört adada sahne alırken, Adalar Belediyesi AdaDans Grubu da performansıyla festivale renk kattı. Yönetmen Ezel Akay ise Büyükada Taş Mektep’te sinemaseverlerle bir araya geldi.

Festivalin sanat ayağında öne çıkan bir diğer etkinlik ise Taş Mektep’te açılan “Dokuma Mimozalar” sergisi oldu. Adalı, Tekstil /Dokuma Sanatçısı Gül Bolulu rehberliğinde Adalı kadınlar tarafından hazırlanan eserler, kadın emeğinin sanata dönüşümünü gözler önüne serdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışında, kadın emeğinin görünürlüğü ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Dört adada etkinliklerle devam eden festival, müzikle taçlanan bir kapanış konseriyle sona erdi. Büyükada’daki San Pacifico Kilisesi’nin tarihi atmosferinde sahne alan Lusavoriç Korosu, çok sesli eserlerden oluşan repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Akpolat ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi ve Adalar Mimoza Festival Komitesi Başkanı Aytül Ekşiyan, yaptıkları açılış konuşmalarında Adalar’ın çok kültürlü yapısının ve birlikte yaşama kültürünün önemine vurgu yaparken; farklı dillerin ve melodilerin aynı sahnede buluşmasının barış ve kardeşliğin en güzel ifadesi olduğu dile getirdi.

BirGün Gazetesi