Kim Kardashian’ın eski eşi Türkiye’de konser verecek

Dünyanın en çok konuşulan rap sanatçılarından biri olan Kanye West, Türkiye’deki ilk konseri için hazırlık yapıyor. Uzun süredir hayranlarının beklediği bu gelişme sonunda resmileşti.

Grammy ödüllü Amerikalı rapçi ve prodüktör Kanye West, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul’da sahne alacak.

Konser, ILS Vision ve TemaCC iş birliğiyle düzenleniyor. Organizasyon ekibi etkinliğin yalnızca bir konser olmayacağını, aynı zamanda büyük bir sahne prodüksiyonu ve görsel şov olarak planlandığını açıkladı.

“YE Live In Türkiye” adıyla duyurulan etkinlikte Kanye West’in dünyaca ünlü sahne performanslarından biri İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

Kim Kardashian’In eski eşi Kanye West konserleri genellikle sadece müzikten ibaret olmuyor. Dev LED ekranlar, özel sahne tasarımları, ışık şovları ve görsel efektlerle desteklenen performanslar, sanatçının sahne konseptinin önemli bir parçası.

Organizatörler İstanbul’daki konser için de uluslararası standartlarda büyük bir prodüksiyon hazırlandığını belirtiyor.

Bu nedenle etkinlik, 2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek en büyük konserlerden biri olarak gösteriliyor.

