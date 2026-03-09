Dünyaca ünlü çellist Ian Maksin Ermeni ninnilerini seslendirdi

Dünyaca ünlü çellist Ian Maksin, ABD’nin Boston kentindeki Boston Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleşen konseri sırasında Ermeni ninnisi “Ari im sokhak” adlı eseri seslendirdi.

Söz konusu duygusal eserin sözleri, 19. yüzyılın tanınmış Ermeni şaiռ ve yayıncı Rafayel Patkanyan’a aittir. Şarkı, zamanla hem anne sevgisinin hem de vatan uğruna hayatını kaybeden askerler için duyulan yas ve hatıranın sembollerinden biri haline gelmiştir.

Rus kökenli Amerikalı çellist, vokalist ve besteci olan Ian Maksin, klasik, caz ve blues’tan dünya müziğine kadar uzanan geniş bir yelpazede müzik icra ederek kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. Geliştirdiği özel teknik sayesinde aynı anda hem bas hem de solo bölümler çalabilmekte, zaman zaman enstrümanı üzerinde ritim vurarak performansını zenginleştirmektedir.

Sanatçı 2018 yılında Ermenistan’ı ziyaret etmiş, Komitas Oda Müziği Evi’nde konser vermiş ve hatta Yerevan Metro’da Ermeni halk şarkısı “Sareri hovin mernem”i de seslendirmiştir.

https://ermenihaber.am/culture/24826/