ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ ԵՒ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒՆՈՎ ԻՖԹԱՐԻ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

Այլեւս աւանդութիւն է։ Ռամազանի շրջանին մեր համայնքը Իֆթարի ճաշկերոյթ կը սարքէ, անպայման կառավարութեան ներկայացուցիչ մը, պետական դէմքեր եւ պաշտօնեաներ որպէս պատուոյ հիւր եւ հիւրեր ունենալով այդ հաւաքոյթի ընթացքին։
Այս տարուայ մէկտեղումը կայացաւ 7 Մարտ Շաբաթ գիշեր, Ֆէրիգիւղի «Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ։ Հաւաքոյթի տանտէրն էր Ա-Գէ-Փէցի հայ երեսփոխան, Տոչ. Տօքթ. Սեւան Սվաճըօղլու, որուն իրենց աջակցութիւնը բերած էին Պէյօղլուի եկեղեցեաց եւ Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդները։ Ճաշկերոյթի ծախսերը դիմագրաւած էր Պէյօղլուի եկեղեցեաց Թաղային Խորհուրդի Ատենապետ Աքսէլ Թօփալեան։
Համայնքային բոլոր հաստատութիւնները ընթացք տուած էին հրաւէրին ու ներկայ էին, հասարակաց արժէքներ բաժնելով մէկզմէկու հետ։ Ճաշկերոյթը նոյն սեղաններու շուրջ համախմբեց քաղաքական, տնտեսական եւ համայնքային շրջանակներու ներկայացուցիչները։
Իշխանութեան անունով ներկայ էր Ճարտարարուեստի ու Թեքնիքագիտութեան Նախարար Մեհմէտ Ֆաթիհ Քաճըր, պետական շրջանակներէն կը մասնակցէին նաեւ Ներքին գործոց նախկին նախարար Սիւլէյման Սոյլու, Խորհրդարանի արդարադատութեան մնայուն յանձնաժողովի նախագահ Ճիւնէյթ Եուքսէլ, գաւառապետարաններու եւ ոստիկանութեան պատասխանատուներ, կրթական կառոյցներու ներկայացուցիչներ, հիմնադրամներու պատասխանատուներ, ինչպէս նաեւ հայ համայնքի գործարարներ եւ հանրային դէմքեր։
Հաւաքոյթի հանդիսավարն էր Ժպիտ Իսքէնտէրօղլու-Գալայճը, որու բացման խօսքին յաջորդեց գործարար Պերճ Տարչընի ելոյթը։
Մօտաւորապէս 250 հիւրերու մասնակցութեամբ կազմակերպուած ընթրիքին իրենց սրտի խօսքը արտասանեցին երեսփոխան Սվաճըօղլու, Նախարար Քաճըր, նախկին նախարար Սոյլու եւ Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրը, ընդգծելով միասնութեան, փոխադարձ յարգանքի եւ հասարակական համերաշխութեան կարեւորութիւնը։ Տոչ. Սեւան Սվաճըօղլու ընդգծելէ ետք որ հայ համայնքի անունով Անգարայի մէջ լաւ երկխօսութիւն մը հաստատած է, շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրերուն։ Պատրիարք Հայրը շեշտեց հասարակաց արժէքներու կարեւորութիւնը, ըսաւ որ առանձնայատուկ ուրախութիւն է նոյն սեղաններու շուրջ նստիլ եւ ապրումներ բաժնելը։ Ի յիշատակ այս օրուայ, պատրիարք Հայրը Արսէն Եարմանի «Օսմանեան կայսրութեան մէջ ոսկերչական արուեստն ու հայ ոսկերիչներ» անունով կոթողային աշխատութեան անգլերէն հրատարակութիւնը եւ Արա Կիւլէրի ոսպնեակէն լուսանկար մը նուիրեց Նախարարին։
Երեկոյին աւարտին տեղի ունեցաւ նաեւ պարգեւատրման արարողութիւն։ Հայ համայնքի հանրայայտ գործարարներ Հայկ Արսլանեան, Արէտ-Էրօլ Երկանեան, Իրմա Փոլատ, Անահիտ Պօզաճեան եւ Աւետիս Փոլատ, որոնք կարեւոր ներդրում բերած են Թուրքիոյ տնտեսութեան զարգացման մէջ, արժանացան յուշատախտակներու՝ ձեռամբ Նախարար Մեհմէտ Ֆաթիհ Քաճըրի։
Իֆթարի այս հանդիպումը արժեւորուեցաւ որպէս կարեւոր նախաձեռնութիւն մը՝ տարբեր շրջանակներու ներկայացուցիչներու միջեւ երկխօսութիւնը եւ փոխըմբռնումը ամրապնդելու տեսակէտէ։
