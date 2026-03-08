Köydeki Dört Kiliseden Ayakta Kalan Papa Vera Kilisesinin Onarılması İsteniyor: Onarılacağı Günleri Bekliyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyündeki Papa Vera Kilisesi onarılacağı günleri bekliyor. Büyük Çit Köyü, Emirler Mahallesinde bulunan ve sadece ayakta kalan tarihi kilise, bölgede yaşayan Rumlardan günümüze kadar gelebilen yapı olduğu belirtildi.

Köy Muhtarı Kaya Çelik, yaptığı açıklamada Emirler Mahallesinin bir bölümünde (Makrel) Müslümanların, diğer bir bölümünde (Papa Vera) Rumların yaşadığını söyledi. Lozan Antlaşması sonunda mübadele şartlarına uygun olarak Papa Vera halkının Yunanistan’a göç ettiğini aktaran Çelik, “Makrel olarak bilinen mahallemiz iki bölümden oluşuyordu. Birinde sadece Türkler, diğerinde ise Rum komşularımız yaşardı. Muhacirlik dönemlerinde Türkler yaşadıkları evleri Rumlara, mübadele döneminde ise Rumlar mahallelerini Türklere emanet ederek göç etmişlerdir” dedi.

Günümüzde bu emanetlerden sadece kilisenin ayakta kaldığını kaydeden Muhtar Çelik, Papa Vera Kilisesini bugüne kadar korudukları, herhangi tahribat yapılmadığını belirterek, “Ancak bazı bölümlerinde doğa şartları karşısında yer yer çürümeler oldu. Kilisenin içindeki sütunlar herhangi bir şekilde yıkılmadı olduğu gibi duruyor. Çatı kısmı ve yan duyarlarında çürümeler var. Kilisenin restore edilerek inanç turizmine açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kilisenin özellikleri

Kilise yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır. Çatısı beşik tonozdur. Doğu yönde dışarı çıkıntı yapan tek apsisi vardır. Apsiste altta ve üstte olmak üzere iki adet mazgal pencere bulunmaktadır. Batı cephesinin ortasında bir adet mazgal pencere vardır. Kuzey cephesi sağır duvar olarak geçilmiştir. Giriş kapısı güney cephede yer almaktadır. Dikdörtgen giriş boşluğu üzerinde yuvarlak kemerli alınlık kısmı bulunmaktadır. Alınlık üzerinde gözlenen kemer kalıntısı ve onun sol tarafta birleştiği sütun başlığı, kapının her iki yanında sütun, sütunçelere oturan bir kemerin varlığına işaret etmektedir. İç mekân sekiz sütunla üç nefe ayrılmıştır. Sütunlar birbiri ile ve duvara gömülü yarım payeler ile kemerler oluşturmuştur. Orta nef yan neflerden daha geniş ve daha yüksektir. Batı kısmındaki sütunlar 50 cm’lik bir yükselti üzerine oturtulmuştur. Kemerler üzerinde yer yer süsleme kalıntıları bulunmaktadır.

https://www.gumuskoza.com.tr/haber/27591505/koydeki-dort-kiliseden-ayakta-kalan-papa-vera-kilisesinin-onarilmasi-isteniyor-onarilacagi-gunleri-bekliyor