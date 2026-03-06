Hindistan-Ermenistan güvenlik ilişkisi

1 Şubat 2026’da Hindistan Genelkurmay Başkanı General Anil Chauhan Ermenistan’a dört günlük resmi bir ziyaret için savunma heyetine başkanlık etti. Bu ziyaret ortak girişimler ve Ar-Ge projeleri de dahil olmak üzere ikili savunma sanayi işbirliğini genişletmeye ve ortak stratejik hedefleri ilerletmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papkyan ile bir araya geldi, Ulusal Savunma Araştırma Üniversitesi’nde öğrencilere modern savaşta teknolojinin entegrasyonu konusunda bir konuşma yaptı ve Vazgen Sargsyan Askeri Akademisi’nde BT laboratuvarı ve uzaktan eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Her iki taraf da güvenlik sektörleri arasında operasyonel deneyim paylaşımını kolaylaştırmak için mesleki eğitim, tatbikatlar ve uygulamaların önemini vurguladı.

Ortak jeopolitik ve jeostratejik çıkarların yönlendirdiği Hindistan ve Ermenistan ortaklığı artık stratejik bir ortaklığa dönüşüyor…

Hindistan ve Ermenistan 1992 yılında diplomatik ilişkiler kurdu. Hindistan 2020 yılında 50 kilometrelik bir menzil içinde düşman silahlarını hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilen Swathi silah tespit radarlarının tedariki için 40 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Ermenistan güvenlik birimleri ihale sürecinde yerli olarak geliştirilen Swathi sistemini Rus ve Polonya radar sistemlerinden üstün olarak değerlendirdi. Bu savunma anlaşması Başbakan Narendra Modi’nin savunma ihracatını artırmayı amaçlayan Hindistan’da Üret girişimini destekledi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın Ekim 2021’de Ermenistan’ı ziyaretinin ardından ilişki daha stratejik ve güvenlik odaklı hale geldi ve daha derin bir savunma işbirliğinin önü açıldı.

2020’deki 44 günlük Dağlık Karabağ çatışması sırasında Türkiye Azerbaycan’a Ermenistan ile olan çatışmasında aktif destek sağladı. Pakistan da yakın stratejik ortaklık ve Keşmir ve Dağlık Karabağ gibi konulardaki ortak bakış açıları nedeni ile Azerbaycan’ı destekledi. Kaynaklara göre Pakistan ordusu özel birlikler de dahil olmak üzere çatışma sırasında Azerbaycan güçleri ile birlikte muharebe operasyonlarına katılarak Azerbaycan’ın zaferine katkıda bulundu. Tüm bunlar Hindistan’ın Ermenistan ile bağlarını güçlendirmesine katkıda bulundu.

Bu gerilimler sırasında Ermenistan’ın başlıca silah tedarikçisi olan ve 2011-2020 yılları arasında toplam tedarikin yüzde 94’ünü sağlayan Rusya ateşkesi sağladı ve Rus barış güçlerini konuşlandırdı ancak Ukrayna’ya odaklanması nedeni ile Ermenistan’a silah teslimatlarını durdurduğu bildirildi. Sonuç olarak Ermenistan silah transferleri için daha güvenilir bir ortak aramaya başladı ve bu da Hindistan’a yönelmesine neden oldu. Ayrıca her iki ülke de silahlarının çoğunu Rusya’dan ithal ettiği için Hint silahları ve savunma sistemleri Ermeni silahlı kuvvetleri ile kolayca uyumlu hale getirildi.

Ermenistan 2022 yılında 720 milyon dolar değerinde 15 adet sipariş vererek Hint Akash füze sisteminin ilk yabancı alıcısı oldu. Hindistan Savunma ArGe Organizasyonu tarafından tasarlanan ve Bharat Dynamics tarafından üretilen sistem savaş uçakları, güdümlü füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. 2024 yılında sistemin teslimatına başlayan Hindistan ayrıca Ermenistan’ın insansız hava aracı tehditlerine karşı korunmasını güçlendirmek için insansız hava araçlarını tespit edebilen, izleyebilen ve etkisiz hale getirebilen gelişmiş bir insansız hava aracı karşıtı sistem de tedarik etti.

İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği derinleştikçe Ermenistan askeri koordinasyonu güçlendirmek amacı ile 2023 yılında Yeni Delhi’deki büyükelçiliğine bir savunma ataşesi atadı. Ermenistan ayrıca teslimatların Temmuz 2023’te başlaması ve Ocak 2026’da Nagpur’dan ek bir sevkiyatın gönderilmesi ile Pinaka çok namlulu roketatar bataryalarının satın alınmasına ilişkin anlaşmaları da tamamladı. Önceki varyantların menzili 37,5 kilometreye kadar çıkarken son yükseltmeler bu menzili 75 kilometreye çıkarıyor.

Ermenistan 2020 ile 2024 yılları arasında yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki sözleşmeler ile Hindistan savunma ihracatının başlıca alıcısı olarak öne çıktı. Ermenistan ayrıca yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 8 ile 12 adet Hint yapımı Su-30MKI çok amaçlı savaş uçağı tedarik etme konusunda da ilgi gösterdi. Bu durum Azerbaycan’ın Pakistan’dan yaklaşık 4,6 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen bir anlaşma ile Çin yapımı JF-17 savaş uçakları satın almasının ardından geldi.

Rusya’nın Ukrayna’daki devam eden müdahalesi nedeni ile Ermenistan tek bir yabancı tedarikçiye olan bağımlılığı azaltmak için Hindistan ile yüksek teknoloji ürünü silahların ortak üretimi ve geliştirilmesini hedefliyor. Hindistan ayrıca Ermenistan’ın güvenlik mimarisini yeniden inşa etmesine destek veriyor ve gelişmiş askeri teçhizat sağlıyor. Ziyareti sırasında Hindistan Genelkurmay Başkanı ortak tatbikatların ve eğitimin öneminin altını çizdi. Bu yaklaşım Ermeni personelinin Hindistan’ın modern dağ savaşı doktrinlerinde eğitilmesini, eski uygulamaların yerini almasını ve ikili savunma ortaklığını daha da güçlendirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Hindistan-Ermenistan ikili ilişkisi özellikle Pakistan-Türkiye-Azerbaycan ekseninin Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya’da etkisini genişletmesi ile birlikte Hindistan’ın yakın çevresinin ötesindeki değişen güç dinamiklerine yönelik dengeli bir yanıt olarak hesaplanıyor. Hindistan Ermenistan ile daha yakın bağların Güney Kafkasya’da stratejik bir dayanak noktası sağlayacağını ve Pakistan-Türkiye-Azerbaycan eksenini dengelemeye yardımcı olacağını öngörüyor. Bununla beraber Hindistan’ın Ermenistan’a yaptığı savunma ihracatı gerilimleri tırmandırmaktan çok bölgesel güç dengesini korumayı amaçlıyor. Başlangıçta ortak güvenlik kaygılarına dayanan Hindistan-Ermenistan savunma işbirliği Güney Kafkasya’nın yeniden büyük güç rekabetinin arenası olarak ortaya çıkması ile birlikte daha geniş stratejik ve jeopolitik bir bağlamda değerlendiriliyor.

Ermenistan ve Hindistan arasındaki genişleyen savunma ilişkisinin kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmesi ile Hindistan Avrasya’daki stratejik varlığını pekiştirmeyi hedefliyor. Daha geniş bağlamda özenle koordine edilmiş çabaları ile Hindistan kendini güvenilir bir savunma ihracatçısı ve zorlama yerine eşitlik ilkelerine dayalı çok kutuplu bir dünyanın güçlü bir destekçisi olarak sunmayı hedefliyor.

