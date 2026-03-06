Haçlı Seferleri’nin mirası: Tarihin tekerrürü mü?

Prof. Dr. Ekrem KalanTarihin tozlu sayfalarında Haçlı Seferleri, insanlığın en derin çelişkilerini yansıtan en çarpıcı aynalardan biridir. Günümüze baktığımızda, bu eski olaylarla bugün yaşananlar arasında hem mantıksal hem de ürkütücü paralellikler kendini açıkça gösteriyor. 1095’te Papa II. Urban’ın Clermont Konsili’nde yaptığı ateşli çağrıyla başlayan seferler, 1291’de Akka’nın düşüşüyle resmen sona ermişti. Ancak bu harekâtlar asla yalnızca askerî bir girişim değildi. Siyasi hırslar, ekonomik çıkarlar, sosyo-kültürel dönüşümler ve dini fanatizm iç içe geçmişti. Avrupa’nın feodal yapısındaki gerilimleri dışa taşırken, Doğu’nun zenginliklerini hedef alarak küresel ölçekte bir etkileşim ve çatışma zinciri başlattı. Bugün, 28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in başlattığı koordineli saldırılarla patlak veren İran Savaşı’nı izlerken, o eski seferlerin karanlık yankılarını hissetmemek neredeyse imkânsız. Nükleer tesisler, balistik füze altyapısı ve üst düzey yönetim hedef alınırken; Hürmüz Boğazı’nın kapanma tehlikesi, Hizbullah gibi vekil güçlerin devreye girmesi ve rejim değişikliği tartışmalarıyla birlikte, dini motiflerle örtülen jeopolitik ve ekonomik hesaplaşmanın modern bir tezahürü ortaya çıkıyor. Beşinci gününe giren çatışmada Tahran ve İsfahan’daki yoğun bombardımanlar, İran’ın misilleme füzeleri ve küresel enerji piyasalarındaki sarsıntı, adeta tarihî bir döngünün yeni bir perdesini açıyor. Bu yazıda Haçlı Seferleri’ni dört temel açıdan inceleyerek günümüz çatışmasına tarihsel bir köprü kuracağım. Belki de tarih, bir nehir gibi aynı yatakta akıyor; ancak bu kez sular çok daha ölümcül ve nükleer bir gölge altında. Seferlerin siyasi temeli, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un Selçuklu tehdidine karşı Batı’dan yardım istemesiyle atıldı. Bu çağrı, Avrupa krallıkları için hem savunma hem de yayılma fırsatı yarattı. Feodal lordlar yeni topraklar ve rütbe peşindeyken, Papa kilisenin otoritesini güçlendirmeyi ve Doğu Hristiyanlığını Katolik egemenliğine sokmayı hedefliyordu. Seferler, Avrupa’daki iç çekişmeleri dışa yönlendirerek merkezi krallıkların güçlenmesine zemin hazırladı. Sonuçları ise kalıcı oldu. Birinci Sefer’le kurulan Urfa, Antakya, Kudüs ve Trablus Haçlı devletleri kısa ömürlü kaldı. Dördüncü Sefer’de İstanbul’un Latinler tarafından yağmalanması Bizans’ı ölümcül şekilde zayıflattı ve 1453’teki Osmanlı fethine giden yolu açtı. Avrupa’da feodalizm gerilerken, Anadolu’da Türk birliği pekişti ve ileride Osmanlı’nın temelleri atıldı. Bu, siyasi çatışmaların nasıl uzun vadeli jeopolitik haritaları yeniden çizdiğinin klasik bir örneğidir. Ekonomik faktörler ise seferlerin asıl itici gücüydü. Yoksulluk içindeki Avrupa için Doğu’nun İpek ve Baharat Yolları büyük bir cazibeydi. Venedik ve Cenova gibi İtalyan şehir devletleri, bu seferleri Akdeniz ticaret hakimiyetini ele geçirmek için kullandı. Dini çağrı, aslında büyük bir ekonomik sömürü operasyonunun kılıfı haline geldi. Bu süreç Batı’yı dönüştürdü. Ticaret canlandı, para ekonomisi gelişti, bankacılık yükseldi ve Rönesans’ın ekonomik altyapısı oluştu. Haçlılar Doğu’dan şeker, baharat ve ipek getirerek Avrupa’da lüks tüketimini patlattı; lordlar sefer masrafları için topraklarını sattı, köylüler özgürleşti. Doğu içinse ticaret yollarının tahribatı ve limanların yağmalanması uzun vadeli ağır bir kayıp anlamına geldi. Başka bir deyişle, Haçlı Seferleri bir fırtına gibiydi: Yıkıcı rüzgârları Doğu’yu sarsarken, bereketli tohumlarını Batı’ya taşıdı. Seferler aynı zamanda Avrupa toplumunun iç buhranını da dışa vuruyordu. Yoksulluk, salgınlar ve feodal baskıdan bunalan halk “kutsal topraklar” vaadiyle motive edildi. Şövalyelik kültürü maceracı bir ruhu beslerken, Kluni Tarikatı gibi dini gruplar Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırttı ve antisemitizm dalgalarını tetikledi. Doğu ile temas yeni fikirler getirdi; ancak bu temas çoğunlukla çatışma üzerinden gerçekleşti. Avrupa, Doğu’dan matematik, tıp, felsefe (İbn Sina ve Aristoteles çevirileri) ve teknolojiler (kâğıt, pusula, barut) alarak aydınlanırken; aynı dönemde hoşgörüsüzlük de zirve yaptı. Kudüs’ün 1099’daki düşüşündeki 70 bin kişilik katliamlar, Yahudi pogromları ve Müslümanlara karşı nefret kalıcı yaralar açtı. İslam dünyasında ise savunma refleksi güçlendi ve Batı’ya karşı derin bir güvensizlik oluştu. Bu etkileşim, bir köprü değil, daha çok bir hendek yarattı; kültürel alışverişler rağmen ayrılıklar kalıcılaştı. Dini motivasyon ise seferlerin en görünür yüzüydü. Papa’nın endüljans vaatleri ve “kâfirlere karşı kutsal savaş” söylemi kitleleri harekete geçirdi. Din, siyasi ve ekonomik emellerin meşruiyet aracı olarak kullanıldı. Ne var ki sonuç ironikti. Kilise kısa vadede güç kazansa da seferlerin başarısızlığı otoritesini sarstı ve Reform hareketine kapı araladı. Müslümanlarda ise cihat ruhu canlandı; Salâhaddin Eyyûbî’den Memlûklere uzanan güçlü direniş odakları doğdu ve İslam dünyasında birlik tohumları filizlendi. Dini fanatizm her iki tarafta da arttı; Haçlılar kutsal toprakları kaybetti ama din savaşlarının mirasını bıraktı. Günümüzde Ortadoğu’da yaşananlar, bu dört boyutun da yeniden iş başında olduğunu gösteriyor. İran Savaşı’nda “nükleer tehdit” ve “rejim değişikliği” gerekçeleriyle yürütülen saldırılar, Haçlı Seferleri’ndeki “kutsal toprakları kurtarma” iddiasını andırıyor. Jeopolitik hâkimiyet, enerji yollarının kontrolü, petrol ve gaz kaynaklarının paylaşımı ile ideolojik çatışma, dini ve mezhepsel gerilimlerle (Şii-Sünni, Yahudi-Müslüman) birleşince tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor. İran'ın Körfez'i kapatma tehdidi, Hizbullah'ın Lübnan'dan füzelerle karşılık vermesi ve Rusya-Çin'in sınırlı desteğiyle çatışmanın genişleme ihtimali, asimetrik sonuçları daha da belirginleştiriyor. Tarih bir döngüdür. Haçlı Seferleri Avrupa'yı dönüştürürken Doğu'yu derin yaralarla bıraktı. İran Savaşı da benzer bir asimetri yaratabilir; belki de Rusya ve Çin'in sınırlı desteğiyle daha geniş bir çatışmaya evrilerek… Belki de bu, nükleer bulutlar altında yaşanan modern bir "Haçlı Seferi"dir. İnsanlık bu derslerden öğrenmezse, aynı nehirde defalarca boğulmaya mahkûm kalacaktır. Neler olacağını ve haklılığın nerede yattığını ise – tarihin mi yoksa değişen dünya düzeninin mi – zaman gösterecektir.