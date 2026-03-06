Evanjelist din insanlarından Trump’ın etrafında savaş duası

Evanjelist din insanları Trump’ın etrafında savaş duası etti:“Tanrı askerlerimizi korusun. Büyük ulusumuzu yönetmesi için Başkanımıza gereken gücü vermeye devam etsin. Tüm bunlar için, İsa’nın adıyla, onun üzerine bereketinizi yağdırmanızı diliyoruz.”

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te ABD’nin birçok farklı yerinden gelen Evanjelist din insanlarıyla biraraya geldi.

Din insanları, Trump için savaş duası etti.

Toplu dua görüntülerini, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino paylaştı.

Duada şu ifadeler yer aldı:

“Tanrı askerlerimizi korusun. Büyük ulusumuzu yönetmesi için Başkanımıza gereken gücü vermeye devam etsin. Tüm bunlar için, İsa’nın adıyla, onun üzerine bereketinizi yağdırmanızı diliyoruz.”

