Ermenistan’da 3.500 yıllık, üzeri örtülü at arabasının keşfi büyük şaşkınlık yarattı.

Ermenistan’da Bronz Çağı’ndan kalma, en iyi korunmuş antik savaş arabasını keşfedin; bu eser, eski çağ insanlarının olağanüstü işçiliğini sergiliyor.

Ermenistan’da keşfedilen 3.500 yıllık kapalı bir savaş arabası olan Lchashen, olağanüstü iyi korunmuş haliyle uzmanları şaşırttı. Araç, Ermenistan’daki bir Bronz Çağı mezarında gün yüzüne çıkarıldı. Fotoğraf: Ekaterina Kriminskaya/Alamy.

Bu, Ermenistan’ın Lchashen kentindeki bir aristokrat mezarlığından çıkarılan altı meşe ağacından yapılmış savaş arabasından biridir. MÖ 15. yüzyıldan MÖ 14. yüzyıla (geç Bronz Çağı) tarihlenmektedirler. Her savaş arabasının iki aksı üzerinde dört tekerleği vardır. Savaş arabalarından ikisinin çatısı yokken, diğer dördünün karmaşık üst iskelet yapıları vardır. Fotoğraf: r/ArtefactPorn/reddit.

Bu arabalardan biri, kapalı arabaların en iyi korunmuş örneği olarak kabul ediliyor. Erivan’daki Ermeni Tarih Müzesi’nde sergilenen Lçaşen arabası, zıvana ve geçme birleştirme tekniğiyle bir araya getirilmiş en az 70 parçadan oluşuyor. Ayrıca, ustalar arabanın yapımında oluklu ahşap parçalar ve pirinç bağlantı elemanları kullanmışlar. Fotoğraf: phoenixtour.org.

Arkeolog Stuart Piggott, sundurmanın iskeletinin en az 600 zıvana ve geçme birleşimi gerektirdiğini ve bunun da eski insanların bu savaş arabasını inşa etmedeki beceri ve titizliğini gösterdiğini söylüyor. Fotoğraf: phoenixtour.org.

Lchashen arabası yaklaşık 2 metre uzunluğundadır. Her bir ahşap tekerlek, birbirine eklenmiş iki tahtadan yapılmıştır ve 160 cm’ye kadar yüksekliğe sahiptir. Fotoğraf: phoenixtour.org.

Uzmanlar, üstü kapalı atlı arabanın Ermenistan’da mı icat edildiğini, güneydeki Mezopotamya’da mı yoksa kuzeydeki Rus bozkırlarında mı ortaya çıktığını henüz kesin olarak doğrulayamıyorlar. Fotoğraf: Palickap/CC BY 4.0.

Ermenistan Tarih Müzesi’ne göre, tekerlekli arabalarda gömülme uygulaması Ermenistan’da Orta Tunç Çağı’nda (yaklaşık MÖ 2400 – MÖ 1500) ortaya çıkmış, ancak en yaygın hale Geç Tunç Çağı’nda gelmiştir. Fotoğraf: Phoenix Tour.

O dönemlerde, bir kabile reisi veya yüksek rütbeli bir sosyal lideri öbür dünyayataşımak için genellikle at arabaları ölen kişiyle birlikte gömülürdü. Fotoğraf: Ekaterina Kriminskaya/Alamy/phoenixtour.org.

Okuyucular, “Arkeolojik kalıntılar aracılığıyla kayıp bir medeniyetin gün yüzüne çıkarılması ” başlıklı videoyu izlemeye davetlidir.

Kaynak: https://khoahocdoisong.vn/phat-hien-co-xe-ngua-mai-che-3500-tuoi-tai-armenia-gay-sung-sot-post2149079404.html

https://www.vietnam.vn/tr/phat-hien-co-xe-ngua-mai-che-3-500-tuoi-tai-armenia-gay-sung-sot