Köln Katedrali turistlere ücretli oluyor

Köln Katedrali’ne girişler 2026’dan itibaren paralı olacak. Kararın gerekçesi ise katlanan bakım ve işletme giderleri olarak açıklandı.

Almanya’daki tarihi Köln Katedrali’ne girişlerin turistler için ücretli olacağı bildirildi.

Köln Katedrali’nin internet sayfasında yer alan açıklamada, bakım ve işletme masraflarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, bu yüzden 2026’nın ikinci yarısından itibaren turistler için ziyaret ücreti uygulaması başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Zentral-Dombau Derneği üyeleri ile ibadet amacıyla gidenlerin Katedrale girişinin ücretsiz olacağı belirtildi.

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 99’U TURİST

Alman Haber Ajansının (DPA) Katedralin Başrahibi Guido Assmann’a dayandırdığı haberde de katedrali ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 99’unun turistler olduğu bildirildi.

Haberde, turistler için uygulanacak ücretin ne kadar olacağı ve katedrale girişlerin nasıl kontrol edileceğinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Köln şehrinin simgesi olan ve Gotik mimarisinin en önemli örneklerinden olan tarihi Köln Katedrali’ni yılda yaklaşık 6 milyon kişi ziyaret ediyor.

BirGün Gazetesi