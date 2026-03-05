KAZADA ÖLEN MOTOKURYE İÇİN HRİSTİYAN DEFİN TÖRENİ

Karabük’te öğrenci servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden İran uyruklu motokurye Yaşar Ghasamı, Hristiyan töreniyle toprağa verildi.

Karabük’te geçtiğimiz günlerde öğrenci servisi ile

motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden İran uyruklu motokurye Yaşar Ghasamı, düzenlenen Hristiyan töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Karabük’te meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile

motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Ghasamı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yurtdışından Karabük’e gelen ablasının cenazeyi hastane morgundan alamasının ardından Ghasamı Karabük Mahallesi Mezarlığı’na hristiyan dinine göre defnedildi.

İran vatandaşı olduğu öğrenilen ve motokurye olarak çalışan Ghasamı için Karabük Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Hristiyan inancına mensup olan Ghasamı, inancına uygun olarak gerçekleştirilen defin töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahip eşliğinde gerçekleştirilen törende Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil’den bölümler okundu. Törende ayrıca dualar edilip ilahiler söylenirken, Ghasamı’nın yakınları ve arkadaşları da hazır bulundu.

Dua ve ilahilerin ardından defin işlemi gerçekleştirildi. Yaşar Ghasamı’nın cenazesi Karabük Mezarlığı’nda toprağa verilirken, tören defin işleminin tamamlanmasıyla sona erdi.

