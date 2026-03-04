ՄԵՐ ՍԻՐԵԼԻ ԹԱԼԻՆԸ ԱՆՈՂՈՔ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԶՈՀ ԴԱՐՁԱՒ

Ա՜խ մեր սիրելի Թալին…։
Անիծեալ հիւանդութեան դէմ երկար ու տառապալից պայքարէ մը ետք ահաւասիկ փրթաւ կեանքիդ թելը։ Մահուան ճիրանները շուրջ երկու տարի քեզ իրենց մէջ պահելով, վերջակէտ դրին քու երկրային ճամբուն։ Միայն 57 գարուն տեսար, եւ այն օրերուն, երբ բնութիւնը այս օրերուն ահաւասիկ վերազարթօնքի շունչով կը լեցուի, մարեցաւ քու կեանքի լոյսը։
Գիտէինք որ ծանր էր վիճակդ, բայց ինչպէս ընտանիքիդ անդամները, մենք ալ հրաշքին կը սպասէինք։
Երեկ՝ 3 Մարտի իրիկնային ժամերուն, մահուանդ գուժը ընկերային մետիայի էջերուն վրայ արագ տարածուեցաւ՝ սուգի ծանր լռութիւն մը բերելով մեր համայնքային կեանքին մէջ։
Տարբեր մտերմութիւն մը ունէինք քեզի հետ։
Դժուար է հաւատալ, դժուար է ընդունիլ, որ քու զրնգուն ձայնը այլեւս պիտի չլսուի հեռաձայնի խօսափողէն կամ ինչպէս շուրջ տասը տարի առաջ՝ մեր խմբագրատան աստիճաններէն։
Թալինի հետ «Մարմարա»ի խմբագրակազմի ծանօթութիւնն ու բարեկամութիւնը շուրջ 25 տարուայ անցեալ մը ունէր։ Ան նախ որպէս Սամաթիոյ Սանուց Միութեան Ատենապետուհի եւ «Ակօս»ի անձնակազմի անդամ, մեզի կուգար մշակութային ձեռնարկներու համար, իսկ 2017-2018 ուսումնական տարիներուն տարբեր ընթացք մը առաւ թերթիս հետ իրեն կապը։ Սկսած էր կարճ գրութիւններ հրատարակել Մարմարա-ի էջերուն վրայ։
Այդ տարիներուն պարբերաբար, «Մարմարա», մեզի կու գար «կամաւոր» վերապատրաստութեան։ Շաբաթը մէկ կամ երկու անգամ հետեւողականութեամբ առտուան ժամերուն վեր կ’ելլէր, միշտ խմորեղէն մը կամ անուշեղէն մը ի ձեռին։ Արդէն աստիճաններէն կը լսուէր ձայնը՝ մինչեւ երրորդ յարկ հասնող զրնգուն ողջոյնով։ Մենք առանց իրարու հարցնելու կը հասկնայինք որ Թալինը եկաւ։ Նախ բոլորս միասին սուրճ կը խմէինք, ապա ան անկիւն մը կը քաշուէր եւ կը սկսէր գրել, եթէ պատրաստ գրութիւն մը ունենար, ցոյց կուտար Պր. Ռոպէրին կամ Օր. Մաքրուհիին։ Միշտ ըսելիք բան մը կ’ունենար։ Իր ներկայութիւնը ամբողջ միջավայրը կը կենդանացնէր։
Կենսախինդ էր։ Ուրախութիւնը բնական վիճակն էր իր համար։ Որպէս ուսուցիչ՝ բաց էր առաջարկներու եւ նորարարութիւններու առջեւ։ Յատուկ գաղափարներ ունէր, իւրօրինակ մտածողութիւն։ Ամէն նիւթի համար երկրորդ եղանակ կը գտնէր՝ տարբեր դիտանկիւն, ներկայացման այլ ձեւ։ Իր դասարաններուն մէջ աշակերտները չէին ձանձրանար. Թալինը միայն դաս չէր փոխանցեր, այլ կը մղէր մտածելու, հարց տալու, ինքնուրոյն եզրակացութիւններու հասնելու։ Սիրահար էր հայերէնին։ Թէեւ ուսուցչական գործունէութեան առաջին տարիներուն «տրամա»ի ու մտային խաղերու ուսուցիչ էր, 2017-էն սկսեալ ամբողջովին նուիրուեցաւ մայրենիին՝ ստանալով հայերէն դասաւանդելու իրաւունքը եւ մշտական ուսուցչուհի նշանակուելով Օրթագիւղի Թարգմանչաց վարժարանին մէջ։ Դասաւանդեց հայերէն եւ կրօնագիտութիւն՝ համոզումով եւ նուիրումով։
Երկար ժամանակէ ի վեր առողջական խնդիրներու դէմ պայքարող Թալինը մինչեւ վերջին հնարաւոր պահը կառչած մնաց իր առաքելութեան։ Քիմիաբուժութեան առաջին շրջանը աւարտելէ ետք, երբ կարծես հիւանդութիւնը նահանջած էր, վերադարձաւ դպրոց, իր աշակերտներուն ու ընտանիքին մօտ։ Այդ վերադարձը իրեն նոր կեանք տուաւ։ Սակայն 2025-ի ամրան ամիսներուն քաղցկեղը երկրորդ անգամ գլուխ բարձրացուց։ Տանջեց ու կամաց-կամաց մարեցուց անոր աչքերու փայլը։ Վերջին ամիսները բազմապատկեցին ցաւը՝ չթողլով անգամ, որ հանգիստ պատառ մը հաց ուտէր կամ պուտ մը ջուր խմէր։
Մեզի համար ան գաղափարակից ընկերուհի էր, զաւակներուն վրայ դողացող ու անոնց յաջողութիւններով հպարտացող մայր, ընտանիքին նուիրուած կին եւ հարազատներուն անկեղծ սիրով փարած հայուհի մը։
Չենք գիտեր ինչ խօսքերով մխիթարել իր սիրելիները։ Մեր սրտանց ցաւակցութիւնը կը յայտնենք զաւակներուն՝ Նայիրային ու Առէնին, ամուսնոյն՝ ատամնաբոյժ Ժիրայր Կարիպկիւնին, ընտանիքին, հարազատներուն, պաշտօնակիցներուն ու աշակերտներուն։
Վիշտը խոր է, ընկերային մէտիայի էջերուն վրայ իր թախծոտ աչքերով դիմանկարը կը շրջի որպէս վերջին «երեւում»։
ՄԱՐՄԱՐԱ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=840037535722995&set=a.135021036224652
İlk yorum yapan siz olun