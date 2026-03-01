Apo’nun gidişi, RTE’nin işi

PKK kurucu önderi, “sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’nun bir arada yaşama sorununa çözüm bulma amacı taşıdığını” da ilan etti.

AKP kurucu önderi ise çok mütevazı. BOP eş başkanlığından çoktan vazgeçmiş ve bir dönemcik daha TC cumhurbaşkanlığına razı olmuştu. Çok şükür.

KAPIMIZDAKİ CEHENNEM!

Trump ile Netanyahu el ele verdi, gece gündüz İran’a bomba yağdırıyor.

İran’daki Türk nüfusunun 18-25 milyonu İran Azerilerinden oluşuyor. İkinci büyük kitle ise 2.5-3 milyon Türkmen. (Vikipedi)

İran’da da 5-7.5 milyon Kürt yaşıyor. Bu da bizim yerli ve milli “Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz!” gerçeğimiz.

Bu durumda üçkâğıtçı Trump’tan mı insaf ve merhamet beklemeliyiz, yoksa boyu devrilesi Netanyahu’dan mı?

Belli ki Öcalan, Tayyip Bey’den boşalan BOP eş başkanlığına talip! Yoksa önceki gün “Ortadoğu’da bütün gadre uğramışların var olma ve kendilerini özgürce ifade edebilme haklarını” savunacağını neden ifade etsin ki?

Can alıcı vasiyet

TBMM süreç komisyonunda tüm taraflar konuştu, 4 bin 199 sayfa tutanak tutuldu. Şehit yakınları da konuştu. Ama İçtüzük’te “ruh çağırma” hükmü bulunmadığı için şehitlerin ifadesi alınamadı.

Ama kahpe bir tuzakla teröre kurban verdiğimiz aziz bir şehidin katledilmeden dört gün önce bir kitaba yazdığı “ifadesi”ne ulaştık.

Özeti ise şöyle:

“Ermeni terörü 1974’ten sonra ivme kazandı. Sonra birden kesildi ve yerini başka bir örgüte, PKK’ye bıraktı.

Tabloya baktığımızda, Ermeni terörünün tırmanışa geçtiği yılların, Türkiye’de iç terörün de yükseldiği yıllar olduğunu görüyoruz.

Bunlar sanki bir eşgüdüm içinde yürütüldü. Beyinleri aynıdır demek istemiyorum. Ama aralarında bir ilişki olduğu kesin. Bunun çeşitli nedenleri olabilir.

Birinci nedeni, zayıf hükümetler dönemleridir. İtiraf edelim ki ne kamuoyu ne devlet teröre karşı deneyimli değildi. Çünkü o bambaşka bir savaş çeşidi.

Almanya’da yayınlanan Serxwebûn’da bu tarihe ‘büyük atılım’ adı verildi. (Serxwebûn, Kürtçe ‘bağımsızlık’ demek. PKK’nin resmi yayın organı dergisi, 1979 yılında kuruldu, Hollanda’da aylık olarak 2025 yılına dek yayımlandı.)

Duyarlılık yok edildi.

Birtakım değer yargılarını bir tarafa bırakalım. Genel suçlama yanlıştır. Hukukun temel ilkelerine de aykırıdır. Yani terörü solcular yapar, gibi. Oysa teröre karşı olan solcular da vardır, kendilerine solcu süsü verip terör yapanlar da. Aynı şekilde Müslümanların terör yapmayacaklarını savunmak da, tümünü suçlamak da çok yanlıştır; terör eylemlerine girenler de bunu istemektedirler. Yani Türk Türke, Müslüman da laike düşman olsun. Toplumsal sınıf ve kesimler birbirine düşman olsun. Anarşi dediğimiz işte bu. Kaç milyon Türk, kaç milyon Kürt, kaç milyon Alevi var; bilinmiyor. Ama BU İNSANLAR BİZİM. IRK VE MEZHEPLER ARASINDA ÇATIŞMAYI ÖNLEYEN DE YURTTAŞLIK BİLİNCİDİR, YURTSEVERLİK BİLİNCİDİR.

Bugün Türk, Kürt dediğimiz zaman hangi bölgeden, nasıl böleceksiniz? Edirne’den Ardahan’a kadar, İzmir’den İstanbul’a, Ankara’ya kadar artık aileler birbiriyle kaynaşmıştır. Dolayısıyla bu ‘bölelim’in mantığı da yoktur.

Terörün kendine göre bir mantığı vardır ama bütün Kürtleri birarada toplama gibi bir strateji geçerli değildir. Uygulanması da olanaksızdır. O bakımdan terör örgütlerini halktan da soyutlayıp hedefi küçültmemiz gerekiyor.

Bugün Türkiye’de iki terör tehlikesi var: Biri PKK terörü, diğeri İslamcı terör. Ama konu, etrafa sıçratmak olayı. Bu terörü yaratanların amacı Türkü Türke, Aleviyi Sünniye, Müslümanı laike düşman etmek.

Örnekleri çoğaltmak mümkün tabii ki. Ama bunları bizler kadar kamuoyunun da öğrenmesi gerekir ki, birlikte mücadele edebilelim.”

Uğur Mumcu, 20.01.1993.

***

Mumcu’nun yazgısına bakınız ki kuruluşuna destek olduğu (artık sadece İzmir’de faaliyet gösteren) Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği’nin, özenle hazırladığı Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü’ne 20.01.1993 günü yazdığı önsözden dört gün sonra, 24.01.1993 günü evinin önünde aracının içinde kurulan bir bombalı tuzakla haince öldürüldü.

33 yıldır kapanmayan davanın ve firardaki faili Oğuz Demir’in duruşması 9 Şubat’ta yapıldı ve 14 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Dileyelim 6 yaşındaki torunu minik Uğur, adaletin tecellisini görsün.

Cumhuriyet Gazetesi