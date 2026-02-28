Atatürk’ün Baba dediği Eftim’in giysisi Bursa’da sergileniyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, iзeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Papa Eftim’in giysisi, Bursa Uluumay Osmanlı Halk Takıları ve Kıyafetleri Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kurucusu olarak bilinen Papa Eftim’in yaşamı, kilisesi ve kamuoyunda yankı uyandıran çıkışları yeniden gündeme geldi.

HABER: BURHAN KURTULMUŞ

Papa Eftim’e ait dini giysi, Bursa Uluumay Osmanlı Halk Takıları ve Kıyafetleri Müzesi koleksiyonunda sergileniyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan geniş bir tekstil ve takı arşivine sahip olan müze, koleksiyoner Esat Uluumay tarafından kuruldu. Müze, Bursa Muradiye semtinde faaliyet gösteriyor ve geleneksel kıyafetler ile etnografik eserleriyle tanınıyor.

Tarihi giysi müze koleksiyonunda

Sergilenen giysi, Papa Eftim’in dini liderliği dönemine ait sembolik bir parça olarak dikkat çekiyor.

Papa Eftim ve Türk Ortodoks Patrikhanesi

Asıl adı Pavlos Karahisarithis olan Papa Eftim, Kurtuluş Savaşı’na verdiği destekle öne çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine “Baba Eftim” olarak hitap edildi. 1920’li yıllarda kurulan Türk Ortodoks Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi’nden bağımsız bir yapı olarak faaliyet göstermeye başladı. Patrikhane merkezi İstanbul Karaköy’de bulunuyor.

Papa Eftim ve ailesi, uzun yıllar patrikhanenin yönetiminde etkin rol oynadı. Türk Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye’deki Ortodoks topluluğu içinde ayrı bir konumda yer aldı.

Ergenekon süreci ve yargı tartışmaları

Papa Eftim’in ailesi, 2000’li yıllarda kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ergenekon soruşturmaları kapsamında da gündeme geldi. Soruşturma sürecinde patrikhane çevresinden bazı isimler hakkında dava açılmış, süreç yıllar süren yargılamalarla devam etmişti. Ergenekon davalarının ilerleyen aşamalarında birçok karar bozulmuş ve patrikhane sözcüsü Sevgi Erenerol’un suçsuz olduğuna karar verilmişti.

Bu süreç, patrikhane ve Papa Eftim isminin siyasi tartışmalar içinde anılmasına neden oldu.

Bursa’da ekümenik ayin tartışmalarına tepki

Türk Ortodoks Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” sıfatına ve uluslararası katılımlı ayinlerine yönelik eleştirileriyle de zaman zaman gündeme geldi. İznik Konsili’nin 1700. Yılında Papa ve Barholomeso’un Bursa’da birlikte yönettiği ayin tartışma konusu oldu. Patrikhane yönetimi, Türkiye sınırları içinde düzenlenen bazı ekümenik ayinlere tepki göstererek, bu sıfatın hukuki dayanağı olmadığı görüşünü savundu.

Bu açıklamalar, dini ve diplomatik çevrelerde farklı değerlendirmelere yol açtı.

Kültürel hafızada bir figür

Papa Eftim’in Bursa’da sergilenen giysisi, yalnızca dini bir kıyafet değil; Türkiye’nin yakın tarihindeki siyasi, dini ve toplumsal tartışmaların da sembolik bir parçası olarak görülüyor. Müzedeki eser, Muradiye’de ziyaretçilerini bekliyor.

https://www.bursasaati.com.tr/ataturkun-baba-dedigi-eftimin-giysisi-bursada-sergileniyor