Anna Hagobyan ve Nikol Paşinyan ayrıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 30 yıllık partneri Anna Hakobyan, bu sabah yayınladığı video ile Paşinyan ile ilişkisinin bittiğini ve Başkabanlık konutundan ayrıldığını duyurdu. Hakobyan’ın Şubat ortasında yaptığı ilk açıklama, muğlak ifadeler nedeniyle, ikilinin resmi olmayan birlikteliğinin bittiği ve evlendikleri yönünde yorumlanmıştı.

Anna Hakobyan, uzun süredir birlikte olduğu ve dört çocukları olan partneri Başbakan Nikol Paşinyan’dan ayrıldığını açıkladı. Paşinyan ise Hakopyan’ın kararına saygı duyduğunu belirtti.

Hakobyan ve Paşinyan çifti yasal olarak evlenmemişti ve yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşıyorlardı.

Hakobyan, Cuma sabahı sosyal medyada yayınladığı bir videoyla, Paşinyan ile olan birlikteliğinin sona erdiğini ve Başbakanlık konutundan ayrıldığını duyurdu.

Hakobyan sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Tüm arkadaşlarıma, tanıdıklarıma -bildiğim ve bilmediğim-, yakın ve uzak akrabalarıma ve hatta en yakın sevdiklerime bu konunun tartışmaya açık olmadığını söylemek istiyorum” dedi.

Kararın gerekçesini açıklamadı ve kamuoyundan özel hayatına saygı göstermesini istedi.

“Değerli dinleyenler, lütfen bu konuyu uzatarak zaman kaybetmeyin. Bu, boş ve verimsiz bir uğraş olur. Biz buna karar verdik ve yolumuza devam ediyoruz,” diye ekledi.

Paşinyan kısa süre sonra sosyal medyada bir açıklama yayınladı.

“Anna’nın kararına saygı duyuyorum. Son 30 yıldır, tüm zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Onun için aynı şeyi yapıp yapmadığımdan emin değilim. Belki de çok fazla kırgınlığa neden oldum, bunun için özür dilerim,” dedi Paşinyan.

Şubat ayının başlarında Anna Hakobyan, Paşinyan ile olan “resmi olmayan birlikteliklerinin tamama erdiğini’ belirten kısa bir açıklama yapmıştı, ancak bu açıklama medya tarafından evliliklerini resmileştirdikleri şeklinde yorumlanmıştı.

(Armenpress)

https://www.agos.com.tr/tr/haber/anna-hagobyan-ve-nikol-pasinyan-ayrildi-39628