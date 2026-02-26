Öğretmene Demirtaş’ı Alevileri ve Ermenileri övdüğü gerekçesiyle ceza

İstanbul’da Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi’nde görev yapan bir öğretmene, öğretmenler odasına Agos ve Evrensel gazetelerini getirdiği, Selahattin Demirtaş’ı, Alevileri ve Ermenileri övdüğü gerekçesiyle 1 yıl kademe durdurma cezası verildi ve başka bir okula atandı

Artı Gerçek- İstanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmibey Güşeli, görev yaptığı Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi’nde öğretmenler odasına Agos ve Evrensel gazetelerini getirdiği, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Alevileri ve Ermenileri övdüğü iddiaları gerekçe gösterilerek disiplin cezasına çarptırıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma sonucunda Güşeli’ye bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan kesme cezaları verildi.

BAŞKA BİR OKULA ATANDI

Öğretmen Güşeli, cezanın Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’ne atandı.

Agos’ta yer alan habere göre 2025 yılı ekim ayında yapılan atama öncesinde İsmibey Güşeli hakkında meslektaşları tarafından Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çeşitli şikayetlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

‘DEMİRTAŞ’I ALEVİLERİ VE ERMENİLERİ ÖVDÜ…’

Güşeli hakkında hazırlanan şikayet dilekçelerinde şu iddialar yer aldı:

“2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren girdiği sınıflarda öğrencileri rencide edecek yakıştırma, söz ve davranışlarda bulunduğu, derslere ait kamu kazanımlarını işlemek yerine sürekli ders dışı siyasi düşünce, ırk, din ve mezhep konuları ile öğrenciler arasında rahatsızlık oluşturduğu, Aleviliği diğer ırk ve inançlardan üstün tutarak ayrım yaptığı, Ermeniler ve Selahattin Demirtaş hakkında övücü/destekleyici sözler söylediği, Agos ve Evrensel gazeteleri üzerinden ideolojik sataşmalara girerek öğretmenleri rahatsız ettiği, okul içi huzur ve sükunu bozduğu, öğretmenlere yakışıksız, hakaret edici söz ve sıfatlar kullandığı, çoğunluğun görüş ve kararlarına uymadığı ve kendi istek ve düşüncelerini dayatarak okul/zümre içi işbirliğini engellediği…”

Soruşturma kapsamında Güşeli’nin ifadesine başvuruldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NE DAVA AÇTI

Disiplin cezaları ve görev yeri değişikliğinin iptali için İstanbul Valiliği’ne dava açan Güşeli, savunma hakkının kısıtlandığını ve soruşturma dosyasının eksik verildiğini belirtti.

Dava dilekçesinde ayrıca, eşinin sağlık sorunları ve çocuklarının bakımı nedeniyle evine yakın bir okulda görev yapmasının zor olduğu, buna rağmen Esenyurt’taki okullara atanma talebinin dikkate alınmadığı belirtildi.

Yer değişikliğine karşı açılan davada yürütmenin durdurulması talebi İdare Mahkemesi tarafından reddedilirken, dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde olduğu bildirildi.

Disiplin cezalarına ilişkin açılan ayrı davaların ise sürdüğü ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Artı Gerçek