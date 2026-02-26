Epstein Ağı, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını engelleme girişimleriyle bağlantılı çıktı

Jeffrey Epstein davası kapsamında yayımlanan belgelerde, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in ağı ile ABD’de Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını engellemeye yönelik girişimler arasında doğrudan bir bağlantı ortaya çıktığı bildirildi. Açıklama, Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committee of America /ANCA) tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre, 11 Şubat 2026’da sosyal medya X hesabından yayımlanan bir videoda, Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikalı milyarder Thomas Pritzker ile yaptığı görüşmenin, 2015 yılında Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı öncesinde “Ermeni lobisine karşı” destek sağlamak amacıyla özel olarak organize edildiğini kabul etti. Söz konusu görüşmenin ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı kayıtlarının Pritzker’in Epstein’a Davutoğlu hakkında e-posta gönderdiğini ve onu “Henry Kissinger tipi bir figür” olarak tanımladığını, ayrıca iki isim arasında görüşme ayarladığını ortaya koyduğu ifade edildi. Pritzker’in, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile bağlantıları nedeniyle daha sonra Hyatt Hotels Corporation yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiği kaydedildi.

ANCA’ya göre tablo nettir: Soykırımın inkârı ile “Epstein çevresi” birbirinden bağımsız meseleler değildir. Kuruluşun açıklamasında, “ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Ankara adına Ermeni Soykırımı’nı inkâr etti. Davutoğlu ise Washington’da Soykırım’ın tanınmasına karşı mücadelede Epstein ağını kullandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Donald Trump yönetimine Barrack’ın görevden alınması çağrısı yapıldı.

