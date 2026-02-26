«ՄԱՐՄԱՐԱ»-Ի ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՈՂՋՈՅՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

Հայաստանի Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Երեւանի Գրասենեակին եւ Խ. Աբովեանի Անուան Մանկավարժական Համալսարանի «Սփիւռք» Կեդրոնին,
Ձեռնարկի Կազմակերպիչներուն եւ Մասնակիցներուն
Հայրենիքէն, Երեւանէն, Արարատի ստուերի տակ, այսօր կ’արձագանգէ անուն մը, որ տասնամեակներ շարունակ եղաւ Պոլսահայ համայնքի խղճի եւ գրչի խորհրդանիշ. Ռոպէր Հատտէճեան։
Յուզումով եւ անսահման երախտագիտութեամբ կ’ողջունենք այս իմաստալից ձեռնարկը, որ Հայաստանի հողին վրայ կ’անմահացնէ ՄԱՐՄԱՐԱ-ի մեր երկարամեայ Խմբագրապետը, իր ծննդեան հարիւրամեակը։ Այս նախաձեռնութիւնը ձեր բոլորը ակամայ կը դարձնէ ո՛չ միայն ոգեկոչման կազմակերպիչ, այլ հայ հոգեւոր ժառանգութեան պահապան։
Ռոպէր Հատտէճեան միայն մեր թերթի Խմբագրապետը չէր։ Ան Պոլսահայ գրականութեան նահապետն էր, մայրենիի ու ազգային ինքնութեան անխոնջ նուիրեալը։ Իր «Յուշատետր»երու, իր ամէն արձակ տողի մէջ, հայ մարդու հոգին կամուրջ կը հանդիսանար Հայաստան-Սփիւռք անխորտակելի շղթային վրայ։
Ա՛ն իր գրականութեամբ ցոյց տուաւ, որ հայ մշակոյթի օրրան Պոլսոյ մէջ արտասանուած հայ բառը Երեւանէն հնչած արձագանգ մըն է, իսկ Սփիւռքի ստեղծագործութիւնը անբաժան մասը՝ ազգային մշակոյթի ամբողջ ճոխութեան։
Ա՛յս օրը, 25 Փետրուար 2026-ին, երբ Երեւանի «Սփիւռք» կեդրոնի դռները կը բացուին իր անունով, Ռ. Հատտէճեան կ’ապրի նոր ծնունդ մը՝ ոչ թէ թուղթի կամ մելանի, այլ կենդանի յիշողութեան ծնունդով կ’արձագանգեն ձեր ելոյթները։
ՄԱՐՄԱՐԱ-ի խմբագրութիւնը, այս գնահատալից առիթով, իր ջերմ ու անկեղծ ողջոյնները կ’ուղղէ՝
Ձեզի՝ կազմակերպիչներ, որ մտածեցիք ու կեանքի կոչեցիք այս ձեռնարկը
Ձեզի՝ ուսուցիչներ եւ դասախօսներ, որ Սփիւռքահայ գրող-խմբագրապետի մը անուն-ժառանգութիւնը որպէս դաս կ’աւանդէք ուսանողութեան։
Ձեզի՝ մտաւորականներ եւ մշակութասէրներ, որ այսօր անգամ մը եւս հրապարակ հանեցիք ՄԱՐՄԱՐԱ-ի ընթերցողի ձեր կապը, ձեր սէրը Ռ. Հատտէճեանի գրական հարուստ վաստակի հանդէպ։
Ձեզի՝ մեր Հայաստանաբնակ բոլոր ծանօթ ու անծանօթ բարեկամներ, որ հայ բառի ու հայ հոգիի ջատագով եղաք այս ձեռնարկին ընդմէջէն։
Ռ. Հատտէճեան կ’ըսէ՝ «Գրագէտ մը չ’ուզեր որ լռութիւն տիրէ, կ’ուզէ որ իր բառերը ապրին»։ Ձեր ձեռնարկը այդ ապրումն է, օղակը որ իրարու կը կամրջէ ՄԱՐՄԱՐԱ-էն դէպի Երեւան, Իսթանպուլէն դէպի Հայաստան, ներկայէն դէպի ապագայ անխախտ հաղորդակցութիւնը։
Թող Ռ. Հատտէճեանի բարոյական ժառանգութիւնը, «Առաստաղ»ի, «Օրագրութեան» ու «Յուշատետր»ի ոգին, շարունակէ ոգեշնչել մատաղ սերունդը Հայաստանի եւ Սփիւռքի որեւէ անկիւնի մէջ։
Թէկուզ հեռուէն, բայց մեր ջերմ սիրտով ու կարօտով կ’ողջունենք ձեր բոլորը, յոյսով եւ լաւատեսութեամբ որ Ռ. Հատտէճեանի յիշատակը պիտի ապրի նաեւ հայրենի հողի վրայ։
ՄԱՐՄԱՐԱ Օրաթերթի Խմբագրութիւն
Իսթանպուլ, 25 Փետրուար 2026
