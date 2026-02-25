EGEÇEP’ten ‘Efes’ projesi açıklaması: Bitki örtüsü şimdiden yok edildi

EGEÇEP, Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nin hemen bitişiğinde sürdürülen “Karşılama Merkezi” hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Yapılan açıklamada, “Sit alanına yapılan hukuk dışı müdahale ile şimdiden dekarlarca alanın bitki örtüsü tamamen yok edildi” denildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Efes Antik Kenti’nin hemen bitişiğinde sürdürülen “Karşılama Merkezi” inşaatı tartışma yaratmaya devam ediyor. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, çalışmaların onaylı planlar ve yürürlükteki mevzuat kapsamında yürütüldüğünü bildirirken, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) projeyi yargıya taşıdı. EGEÇEP İzmir 5. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Süren inşaatla ilgili yapılan açıklamada, alana iş makineleriyle yapılan müdahaleyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Arkeolojik ve Doğal Sit Koruma kararlarına, arkeoloji biliminin ilkelerine ve özellikle Dünya Miras Listesine başvuru dosyasında belirtilen ilke ve taahhütlere aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine giren Efes Antik Kenti’nin gözümüzün önünde hızla tahrip olmasına sebep olurken, dava konusu projenin, “Geleceğe Miras Sonsuz Efes” levhalarıyla tanıtılması ayrı bir ironi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bölge Efes Ören Yerinin mevcut yerinde, yaklaşık 3 bin yıl önce var olduğu bilinen Koressos yerleşiminin ve limanın konumlandığı yerdir. Alan, Büyük İskender sonrası Efes’i kuran Lisimakhos isimli generalin yaptırdığı sur duvarlarına ve adını önceki yerleşimden alan Koressos kapısına komşudur. Avusturya Efes Kazıları Ekibinden Viyana Teknik Üniversitesi jeofizik uzmanı tarafından 2013 yılında, alanda yapılan jeofizik – jeoradar araştırmalarında bir kilise kalıntısı ve küçük bir tapınak yapısı tespit edilmiştir. Selçuk’ta 2013 yılında yapılan bir toplantıda bu bilgi, doğrudan araştırmacı tarafından açıklanmıştır. Alanın yaklaşık 100 metre kadar batısında Artemis Tapınağı’ndan Efes Koressos kapısına uzanan Kutsal Yol ve çevresinde değişik türlerde mezar yapıları mevcuttur. Ayrıca Efes Müzesi’nde sergilenmekte olan Gladyatör Mezarları da burada tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte başkaca tarihi kalıntıların bulunması kuvvetle muhtemeldir. Zira inşai faaliyet yürütülen alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. Efes Alan Yönetim Planında dava konusu karşılama alanının nereye yapılacağı açık ve net olarak yazılıdır. Mevcut imar planında dava konusu işlemle yapılacak alışveriş dükkânları için bir tanımlama yoktur.”

Sit alanına yapılan hukuk dışı müdahale ile şimdiden dekarlarca alanın bitki örtüsünün tamamen yok edildiği belirtilen açıklamada, “Paravanla çepeçevre gizlenerek üzerine tonlarca hafriyat dökülmüştür. Kültürel peyzajın ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgenin korunması bakımından geri dönüşü olmayan zararlar verilmiştir. Bu zararlar her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Koruma Bölge Kurulu yazısında, tarih ve sayı yazılmamış olsa da sahada gözlemlenen inşai faaliyete ilişkin projenin İzmir 1.Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. Bunun üzerine, yürütülen inşai faaliyet, korunması gereken insanlığın kültür varlığı olan EFES Ören Yerine geri dönüşü olmayacak zararlar verecek olması, projenin onaylanmasının Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve ulusal hukuka açıkça aykırı olmasından dolayı yürütmenin durdurulması ve iptal istemli dava açıldı” ifadeleri kullanıldı.

BirGün Gazetesi