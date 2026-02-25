Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki kilit barış anlaşmasında yeni adım: Erivan’a petrol gönderilecek

By Esmira Aliyeva

Basında yer alan haberlere göre Bakü yönetimi, anlaşma kapsamında Şubat 2026’da Erivan’a 4 bin 500 ton daha motorin gönderecek. Bu adım, iki ülke arasındaki tarihi barış planının kilit bir parçası olarak öne çıkıyor ve Güney Kafkasya’daki akaryakıt fiyatlarının şimdiden düşmesine katkı sağlamış durumda.

Sevkiyatlar Aralık 2025’te başlamış, bu gelişme iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

Azerbaycan petrol ürünlerini demiryoluyla sevk ediyor, hat önce Gürcistan sınırından geçiyor, ardından Ermenistan topraklarına ulaşıyor.

Sürecin ilk aşamalarında Gürcistan’ın uyguladığı transit ücretleri gerilime yol açtı. Ermeni yetkililer, Azerbaycan petrol ürünlerinin Gürcistan üzerinden taşınmasının maliyetinin yüksekliğine ilişkin endişelerini dile getirerek, sınır ötesi yakıt teslimatlarının sorunsuz biçimde yürütülmesi önünde yeni bir engel oluştuğunu belirtti.

Aralık 2025’in başında Gürcistan, bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz transit geçiş izni verdi. Sonraki parti sabit bir tarife üzerinden taşındı. Ardından Tiflis yönetimi, “sembolik” olarak nitelendirdiği bir transit ücreti belirledi.

Gürcistan Ekonomi Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Ermenistan Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, geçen cuma günü Gürcü heyetin Ermenistan ziyareti sırasında tarifeleri ele aldı. Görüşmede Hudatyan, Azerbaycan’dan Ermenistan’a petrol ürünlerinin taşınmasında sembolik ücret uygulanması kararından dolayı Kvrivishvili’ye teşekkür etti.

