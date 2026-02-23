Ermenistan’da üçüncü çocuk doğumlarında artış var

Ermenistan hükümetinin son toplantısında üçüncü ve sonraki çocuklar için sağlanan yardımların verilme usulü nihai olarak onaylandı. Söz konusu yardımın bundan böyle devlet yardımı statüsünde değerlendirileceği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan, Facebook hesabında paylaştığı video mesajında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Torosyan, aylık 50 bin dram olarak belirlenen yardım kapsamında, üçüncü çocuğun doğumu halinde bir yıl içinde aileye önemli miktarda maddi destek sağlandığını belirtti.

Bakan, uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından özellikle üçüncü çocuk doğumlarında artış kaydedildiğini ifade etti. Söz konusu artışın hem demografik açıdan hem de ailelerin sosyal refahı bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

