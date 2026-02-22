Tarkmanças 240’ncı yaşını tiyatro oyunuyla kutluyor

Ortaköy Tarkmanças Okulu, kuruluşunun 240’ıncı yılını kutluyor. Okul mezunlarından oluşan Ganç (Çağrı) Tiyatro Topluluğu, kutlamalar vesilesiyle bir yıldır çalıştığı tiyatro oyunu ‘Baronyan Yeniden Yükleniyor’u sahneleyecek. Oyun 24 Şubat Salı akşamı saat 20:30’da Beşiktaş Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak.

Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı’nın sponsorluğunda ve Tarkmanças Okulu’ndan Yetişenler ve Sevenler Derneği ve Tarkmanças Okulu’nun işbirliğiyle sahnelenecek oyun, Ermeni edebiyatının önemli yazarlarından Rober Haddeciyan’ın Hagop Baronyan için kaleme aldığı ‘Baronyan Geri Döndü’ metninden esinlenilerek Hangardz Tiyatro Topluluğu oyuncularından Yeğya Akgün ile editör Altuğ Yılmaz tarafından ‘Baronyan Yeniden Yükleniyor’ ismiyle kaleme alındı. Türkçe yazılan oyun, Ermenice öğretmeni Mari Kalaycı tarafından Ermeniceye çevrildi. Tiyatro oyunu, geçtiğimiz yıl kurulan Ganç Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek.

Toplulukta yer alan oyuncuların büyük bir çoğunluğu Tarkmanças Okulu mezunu. Yönetmenliğini Hangardz’dan Yeğya Akgün’ün, yardımcı yönetmenliğini Diana Chilingaryan’ın üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Arpen Çınar, Aksel Cavak, Lara Danacıoğlu, Süzan Pırnalyan, Talar Köseoğlu’nun yanı sıra Hangardz’dan Antranik Bakırcıoğlu, Tvin Zeytunyan ve Sevada Demirci yer alıyor.

Tarkmançats Okulu Müdürü Diruhi Berin, Tarkmançats Derneği Başkanı Aras Alakuş ile tiyatronun oyuncularından Talar Köseoğlu Agos’u ziyaret ederek oyun hakkında bilgiler verdi.

Aras Alakuş, Diruhi Berin ve Talar Köseoğlu

Ortaköy’deki tiyatro geleneğini canlandırmak istediklerini söyleyen Berin, Ganç Tiyatro Topluluğu’nu kurduklarını ve kalıcı olmasını istediklerini söyledi. Oyun için yapay zekayı kullandıklarını söyleyen Talar Köseoğlu, oyun hakkında şu bilgileri verdi.

“Oyun dijital dünyada geçiyor. Geçmiş ile günümüzü karşılaştırıyor. Hagop Baronyan bizim için önemli, diğer karakterler Tovmas Fasulyeciyan, Mardiros Mınakyan, Arusyak Papazyan da önemli. Bunu gençlere de gösteriyor olacağız.”

