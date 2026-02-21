Sagrada Familia Bazilikası artık dünyanın en yüksek kilisesi

Barcelona’daki Sagrada Familia Bazilikası’nda İsa Mesih Kulesi’nin tepesine 17 metrelik beyaz haç yerleştirildi. Sagrada Familia, yeni yüksekliğiyle Almanya’daki Ulm Minster’ı geride bırakarak dünyanın en yüksek kilisesi oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, İspanya’nın Barcelona kentindeki Sagrada Familia Bazilikası, inşasının başlamasından 140 yıldan uzun süre sonra en yüksek noktaya geldi. Bazilika’da bulunan İsa Mesih Kulesi’nin tepesine 17 metrelik bir beyaz haç yerleştirildi.

Barcelona’nın simge yapılarından Sagrada Familia Bazilikası, Almanya’daki Ulm Minster’ı geçerek dünyanın en yüksek kilisesi oldu.

Bazilika tamamlanmadı

İsa Mesih Kulesi, Gaudi’nin özgün tasarımında öngördüğü 18 kuleden biri. Ancak bazilikanın tamamlanması için yaklaşık 10 yıllık daha çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Sagrada Familia’nın inşası yıllar içinde çeşitli gecikmeler yaşadı. Covid-19 pandemisi, daha önce belirlenen bitiş hedefini sekteye uğrattı. Salgın döneminde ziyaretçi sayısının düşmesi, bilet gelirlerine dayalı finansman modelini olumsuz etkiledi.

İsa Mesih Kulesi’nin açılışı, mimar Gaudi’nin ölüm yıl dönümüne denk gelen 10 Haziran’da gerçekleşecek.

Barselona kentinde 144 yıldır inşası devam eden Kutsal Aile Bazilikası, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

