Atina’dan yeni hayat hikayeleri

2025 yılında Yunanistan’dan ev alarak Golden Visa sahibi Türklerin sayısı 2024’e oranla yüzde 160 artışla 3 bin 291’e çıktı. Bu rağbetin sebebini 5 başlıkta özetlemek mümkün: Avrupa’ya vizesiz seyahat, ekonomik nedenler, güvenlik, eğitim ve ülkenin Türkiye’ye yakınlığı

Baran Can Sayın

Yunanistan’ın Golden Visa programına Türk vatandaşlarından gelen başvurular 2025 yılında yüzde 160 artarak 3 bin 291’e ulaştı. Türkiye, Çin’den sonra programa en fazla başvuran ikinci ülke konumunda. Türklerin bir yıl önceki başvuru sayısı 1067’ydi. Yani üç kattan fazla bir sıçrama yaşandı. İstatistiklerin çarpıcılığına ek olarak, hikayeler de çarpıcı. Türkler yalnızca ev almakla kalmıyor, Yunanistan’a yerleşiyor da. Gelin şimdi dilerseniz, bu hikayelere bir bakalım.



Yazının tamamını görebilmek için lütfen abone olun. ABONE OL

https://gazeteoksijen.com/dunya/atinadan-yeni-hayat-hikayeleri-266225

