Alis Manukyan: Nota, emek, disiplin, tutku ve opera

Türkiye Ermeni Patrikliği, Türkiye Ermeni toplumunun yetiştirdiği, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski solisti koloratur soprano Alis Manukyan için bir gece düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan gecede, Ermeni toplumundan opera sanatçıları ve dansçıları sahne aldı. Performanslar ayakta alkışlandı.

İşhan Erdinç

18 Şubat Çarşamba akşamı Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapılan “Alis Manukyan’a Saygı” gecesine Patrik Sahak Maşalyan, Üstrahip Hovagim Seropyan, Rahip Kaspar Garabedyan, Peder Nareg Değirmenciyan, Peder Natan Arabyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Petrosyan ve davetliler katıldı.

Geceye katılan 93 yaşındaki Alis Manukyan’a gümüş bir plaket verildi, Manukyan konserin son parçasında sahneye çıktı ve şarkıya eşlik etti.

Krikor Dinçkayıkçı ve Jbid İskenderoğlu Kalaycı’nın açılış konuşmalarının ardından Manukyan’ın kızı Jilda Manukyan Tırpan, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Annesinin sanat hayatında büyükbabasının büyük payı olduğunu söyleyen Tırpan, babası Arman Manukyan’ın desteğini esirgemediğini vurguladı. Tırpan, “Opera sanatçısı olmak belki de dünyanın en zor mesleklerinden biridir çünkü büyük bir disiplin, kararlılık ve süreklilik gerektirir ve zamanla bir yaşam biçimine dönüşür. Annem sahneye her çıktığında sadece notaları değil aynı zamanda emeğini, disiplinini ve kalbini de seyirciye sundu. Opera onun için bir meslekten öte bir tutkuydu. Bu yolculuk boyunca Ermeni cemaatinin desteği ve sevgisi de onun için her zaman çok kıymetli oldu” ifadelerini kullandı. Tırpan, son olarak Artür Bağdasaryan, Ari Edirne, Garo Vram Babayan ve Lerna Şuşan Papazyan olmak üzere gecenin organizasyonunda katkı sunanlara teşekkür etti. Karolin Mamigonyan ve Boğos Çalgıcıoğlu’nun sunuculuk görevini üstlendiği gecenin hazırlığında emeği geçen Üstrahip Seropyan’a, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer’e, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’ndan Tanya Ozinyan Kuduç’a ve İstanbul Filarmoni Derneği’nden Perihan Kılıç’a Türkiye Ermeni Patrikliği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Şuşan Kalataş, Seta Kürkçüoğlu, Alin Yağcıoğlu, Lerna Baloğlu Akbulut, Ari Edirne, Artür Bağdasaryan, Kevork Tavityan ve Sevan Şencan solist olarak sahne aldı. Sanatçılara Nilsu Baştopçu keman, Ecem Su Pirim viyolonsel, Metin Yavuz flüt, Burcu Ersin ve Nurser Ugan ise piyano ile eşlik etti. Gecede, icra edilen bazı parçaların enstrümantal düzenlemeleri Edvin Galipyan tarafından yapıldı. Sanatçılara, Andre Doneryan, Julia Kütnaroğlu Öznigolyan ve Karen Emirgeloğlu, danslarıyla eşlik etti. Dansların koreograflığını ise Lerna Papazyan yaptı. Gecede sanatçılar ve orkestra Tatul Altunyan, Aleksey Hekimyan, Antonin Dvorak, Giuseppe Verdi, Armen Dikranyan gibi birçok ünlü bestecinin eserleri seslendirildi.

Gecenin kapanış konuşmasını Patrik Maşalyan yaptı. Alis Manukyan ile ilgili bir haber okumadıklarını, sessiz sedasız bir biçimde köşeye çekildiğini söyleyen Patrik Maşalyan, gecede sahne alan kişilerin Alis Manukyan’ın ismini duyar duymaz teklifi geri çeviremediğini belirtti. Katılımdan memnun olduğunu ifade eden Patrik Maşalyan, sahne tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Patrik Maşalyan, “Sevgili Alis, hayattaki yaptığın en güzel şey kendini keşfetmen olmuş. Çünkü bir insanın hayatında iki büyük önemli gün vardır. Birisi doğduğu gün, ötekisi niçin doğduğunu anladığı gündür. Sen erken yaşlarda müzik için doğduğunu anlamışsın. Ailen de desteklemiş ve tanrı vergisi yeteneğini geliştirmişsin. Yetenek tek başına işe yaramaz. Çalışmak, ter, gözyaşı, yorgunluk gerekir. Hepsinden geçmişsin. Kendin için, ailen için, halkın için, Türkiye için çok güzel bir kariyer edinmişsin. Bu gece ispatlandı ki Alis Manukyan o kadar da kolay unutulacak birisi değil. Onun için senin hayatın ve etkilerin buradaki sanatçı dostlarda kendini gösteriyor.”

Gösterinin sonunda sanatçılara, organizasyon ekibine, dansçılara, orkestraya plaket verildi.

Alis Manukyan hakkında

1933 yılında İstanbul’da doğdu. 1959’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra, özel bir bursla ABD’ye giderek eğitimini Miami Üniversitesinde tamamladı. Dora Lyon ve Otto Freuhljch gibi öğretmenlerle şan çalıştı. 1962’de İstanbul Devlet Operasına girdi. Yurt içinde ve dışında birçok konser verdi. Bulgaristan ve Romanya’da çeşitli operaların başrollerinde sahne­ye çıktı. Rigoletto, Lucia di Lammermoor, La Boheme, Aşk İksiri gibi birçok yapıtta başrol oynadı. Ayrıca, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or­kestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konserler verdi.

