ՍԱՍՈՒՆ-ՊԻԹԼԻՍ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԻՉՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 19 Փետրուար 2026, Հինգշաբթի, ընդունեց Թուրկայ Քափի գլխաւորութեամբ Սասուն-Պիթլիս Հայրենակցական Միութեան վարիչները։
Այցելուներ յայտնեցին, որ եկած էին Նորին Ամենապատուութեան տեղեկութիւններ տալու իրենց մասին: Միութեան ատենապետ Արամ Տէմիր վերջերս իր պաշտօնը փոխանցած էր Թուրկայ Քափի:
Պատրիարք Հայրը գնահատեց Սասուն-Պիթլիս Հայրենակցական Միութեան վարիչները, որոնք իրենց ծննդավայրէն հեռու ըլլալով հանդերձ կը ջանան իրենց աւանդութիւնները վառ պահել: Մեր Հոգեւոր Պետը օրհնեց իրենց ջանքերը եւ յաջողութիւն ու կարողութիւն մաղթեց իրենց գործունէութեանց մէջ։
Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad
